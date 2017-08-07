Узбекистан обошел Норвегию по итогам опроса о безопасности граждан







«Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан»: Али Феруз попытался покончить с собой.



Gallup обнародовал итоги опроса по безопасности граждан за 2016 год — организация опросила более 136 тысяч человек из 135 стран.Исследователи спрашивали граждан, насколько защищенными они себя ощущают в стране и сталкивались ли они с преступлениями.В зависимости от ответов, страна оценивалась по 100-балльной шкале, где 100 — это ощущение наибольшей защищенности, а 0 — наименьшей.Социологи хотели узнать, насколько граждане доверяют полиции и чувствуют ли они себя в безопасности, гуляя ночью. Они также изучили то, сколько опрошенных подвергались нападению, и сколько из них сталкивались с кражей.Узбекистан — страна, известная своим авторитаризмом во времена правления президента Ислама Каримова — заняла в списке второе место с 95 баллами, уступив только Сингапуру.Страна из Центральной Азии обогнала Исландию, Норвегию и Швейцарию, которые считаются более “свободными” в плане соблюдения гражданских прав и свобод.По итогам опроса, Узбекистан также стал единственной страной, в которой ни один опрошенный не рассказал о нападении или ограблении.Кыргызстан набрал 74 балла из 100 и оказался вместе с Россией по итогам опроса наименее безопасной для граждан страной в СНГ.Однако исследователи Gallup утверждают, что цена высокого результата в рейтинге достигается путем ущемления гражданских прав и свободы слова.«Безопасность иногда оплачивается за очень высокую цену … Узбекистан иногда называют “полицейское государство”», — сказано в отчете.Несмотря на высокие позиции в рейтинге, Узбекистан не в первый раз критикуют за ситуацию с правами человека.Согласно данным правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (HRW), гражданские активисты, журналисты и оппозиционеры подвергаются жесткому давлению, а свобода выражения максимально ограничена.Высокие позиции в рейтинге занял также Туркменистан (4 место) — одна из самых закрытых и репрессивных стран в мире. Согласно данным HRW, все аспекты общества и жизни граждан в Туркменистане контролируются президентом и его окружением.Власти Туркменистана не допускают иных форм инакомыслия и осуществляют тотальный контроль над всей информацией в стране.В 2016 году была принята новая Конституция, которая дает возможность президенту Гурбангулы Бердымухамедову возможность пожизненно быть главой государства.

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