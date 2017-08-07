Милиция проверяет версию о поджогах в бишкекском Ботсаду



Атамбаев выступил против строительства ветлаборатории в Ботаническом саду



Потушен пожар в бишкекском Ботсаду. Это четвертое возгорание за неделю.



Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал Kloop.kg, что милиция проводит пожарно-техническую экспертизу в Ботаническом саду, который находится на юге Бишкека.«Если будет доказано, что был поджог, то будет возбуждено уголовное дело по факту поджога», — сказал он.Оморов сказал, что пока неизвестно, когда милиция закончит проверку — если экспертиза подтвердит поджог, то правоохранительные органы сообщат об этом.За последние 7 дней в Ботаническом саду имени Гареева произошло четыре пожара. Сотрудники Ботсада считают, что пожары были спланированы и связаны с планируемым строительством ветлаборатории на территории сада.Правительство окончательно еще не решило, где будет ветлаборатория, на строительство которой китайские инвесторы выделили 18 млн долларов США.В качестве противника строительства лаборатории на территории сада выступил президент Алмазбек Атамбаев. По его словам, сад находится под охраной государства и является «достоянием» Кыргызстана.Это вторая попытка правительства построить лабораторию в Ботсаду — еще в 2011 году власти планировали построить канадскую биологическую лабораторию по изучению вирусов. Но из-за критики со стороны экологов и общественности от этой идеи отказались.

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