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Милиция проверяет версию о поджогах в бишкекском Ботсаду


Бишкекская милиция проводит экспертизу в Ботаническом саду имени Гареева, где за неделю произошло четыре пожара. Если версия поджога подтвердится, то милиция возбудит дело.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал Kloop.kg, что милиция проводит пожарно-техническую экспертизу в Ботаническом саду, который находится на юге Бишкека.

«Если будет доказано, что был поджог, то будет возбуждено уголовное дело по факту поджога», — сказал он.

Оморов сказал, что пока неизвестно, когда милиция закончит проверку — если экспертиза подтвердит поджог, то правоохранительные органы сообщат об этом.

За последние 7 дней в Ботаническом саду имени Гареева произошло четыре пожара. Сотрудники Ботсада считают, что пожары были спланированы и связаны с планируемым строительством ветлаборатории на территории сада.

Правительство окончательно еще не решило, где будет ветлаборатория, на строительство которой китайские инвесторы выделили 18 млн долларов США.

В качестве противника строительства лаборатории на территории сада выступил президент Алмазбек Атамбаев. По его словам, сад находится под охраной государства и является «достоянием» Кыргызстана.

Это вторая попытка правительства построить лабораторию в Ботсаду — еще в 2011 году власти планировали построить канадскую биологическую лабораторию по изучению вирусов. Но из-за критики со стороны экологов и общественности от этой идеи отказались.

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