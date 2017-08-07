Бишкек: Похищение девушки засняли камеры наблюдения











Учительница из Польши пережила похищение в Кыргызстане, а милиция обвинила ее в «провоцировании».



Новость будет дополняться.Видео с похищением было опубликовано 5 августа пользователем соцсети «ВКонтакте». По его словам, похищение произошло в 9:40 в тот же день на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева.На видео запечатлено, как мужчины догоняют идущих по улице двух девушек и похищают одну из них, насильно сажая в такси.Вторая девушка пытается спасти свою знакомую, но безуспешно — автомобиль уезжает с её подругой.На записи виден госномер машины, на которой скрылись похитители — B7600BA.Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что проверяет информацию о похищении.Инцидент может быть связан с так называемой традицией — «ала-качуу», похищением девушек для вступления в брак. В Кыргызстане это является преступлением, за похищение человека грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

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