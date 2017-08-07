Бишкек: Похищение девушки засняли камеры наблюдения

Камеры наблюдения на юге Бишкека засняли похищение девушки неизвестными парнями — они затолкали девушку в такси и скрылись с места преступления. Милиция изучает информацию о похищении.
Новость будет дополняться.
Видео с похищением было опубликовано 5 августа пользователем соцсети «ВКонтакте». По его словам, похищение произошло в 9:40 в тот же день на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева.
На видео запечатлено, как мужчины догоняют идущих по улице двух девушек и похищают одну из них, насильно сажая в такси.
Вторая девушка пытается спасти свою знакомую, но безуспешно — автомобиль уезжает с её подругой.
На записи виден госномер машины, на которой скрылись похитители — B7600BA.
Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что проверяет информацию о похищении.
Инцидент может быть связан с так называемой традицией — «ала-качуу», похищением девушек для вступления в брак. В Кыргызстане это является преступлением, за похищение человека грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.
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