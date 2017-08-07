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Четыре кандидата в президенты объединились в партию


Политики Бакыт Торобаев, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Адахан Мадумаров объединились в партию, чтобы поддержать одного из них на предстоящих президентских выборах.

Партия «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева объединилась с партиями «Ата-Журт Мекенчил» Камчыбека Ташиева и «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.

Согласно сообщению секретариата партии «Онугуу-Прогресс» , объединение связано с предстоящими президентскими выборами и «сохранением единства народа и политической стабильности».

Все четверо — Торобаев, Ташиев, Келдибеков и Мадумаров — кандидаты на пост президента. Согласно сообщению, политики поддержат одного из них на выборах.

«Мы заявляем о своей готовности к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами. Приоритетной задачей мы видим обеспечение проведения честных и прозрачных выборов, результатом которых станет легитимная передача президентской власти», — процитировал текст соглашения об объединении Торобаев на своей странице в «Фэйсбуке».

Пока неизвестно название новой партии и имя единого кандидата от неё.

Из этих четверых политиков во власти находится только Торобаев — его партия «Онугуу-Прогресс» входит в парламент Кыргызстана и занимает там 13 из 120 мест.

Сами выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября этого года. Это будут первые в истории Кыргызстана выборы, когда власть перейдет от одного легитимно избранного президента к другому легитимно избранному президенту.

Сейчас за этот пост борются 59 кандидатов, среди которых действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и бывшие главы правительства Омурбек Бабанов и Темир Сариев.


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