Четыре кандидата в президенты объединились в партию

Партия «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева объединилась с партиями «Ата-Журт Мекенчил» Камчыбека Ташиева и «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова.Согласно сообщению секретариата партии «Онугуу-Прогресс» , объединение связано с предстоящими президентскими выборами и «сохранением единства народа и политической стабильности».Все четверо — Торобаев, Ташиев, Келдибеков и Мадумаров — кандидаты на пост президента. Согласно сообщению, политики поддержат одного из них на выборах.«Мы заявляем о своей готовности к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами. Приоритетной задачей мы видим обеспечение проведения честных и прозрачных выборов, результатом которых станет легитимная передача президентской власти», — процитировал текст соглашения об объединении Торобаев на своей странице в «Фэйсбуке».Пока неизвестно название новой партии и имя единого кандидата от неё.Из этих четверых политиков во власти находится только Торобаев — его партия «Онугуу-Прогресс» входит в парламент Кыргызстана и занимает там 13 из 120 мест.Сами выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября этого года. Это будут первые в истории Кыргызстана выборы, когда власть перейдет от одного легитимно избранного президента к другому легитимно избранному президенту.Сейчас за этот пост борются 59 кандидатов, среди которых действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и бывшие главы правительства Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

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