«Азаттык»: “Жертв” казино меньше не становится

Оригинал материала опубликован на сайте радио “Азаттык”.Как отмечается, они регистрируются в качестве интернет-клубов и развлекательных заведений, работают скрытно, а число их посетителей ежедневно только растет. Семьи граждан, погрязших из-за этого в долгах, поставивших все свое имущество в залог, жалуются и просят предпринять срочные меры.Молодой человек, условно назвавшийся, надев на лицо маску, рассказывает, что считает себя жертвой азартных игр.Он заявляет, что сейчас на центральных улицах Бишкека под вывесками интернет-клубов, рекламных агентств и игровых залов скрытно работают казино.По словам Рамзана, скрытые от посторонних глаз сети расположены в местах, названия которых не афишируются. Рамзан говорит, что казино завлекают к себе людей путем использования обманных комбинаций.Рамзан избавился от зависимости от азартных игр только благодаря своим близким. Он говорит, что последствия этой социальной болезни очень тяжелые:– Я с друзьями ради интереса зашел в одно из казино и вначале понемногу выигрывал. А когда уже увлекся игрой, начал проигрывать крупные суммы. Я уже не чувствовал, как выиграл миллион, на следующий день проигрывал столько же, и с надеждой отыграться снова проигрывал 2-3 миллиона. За прошедшие два года вот так я проиграл больше 60 тысяч долларов. Я занимал крупные суммы и погряз в долгах. Чтобы выплатить мои долги, близкие продали машину, дом и земельные участки. Когда человек не может найти деньги, он ради того, чтобы сыграть, готов даже воровать или грабить кого-то.В последнее время в кризисный центр “Сезим” стали чаще обращаться семьи, пострадавшие от лудомании, с просьбой помочь вернуть к нормальной жизни их азартных близких.Руководитель этого центразаметила, что правоохранительные органы закрывают глаза на организаторов азартных игр.Рыскулова отмечает, что была свидетелем того, как правоохранители, призванные предпринимать меры против таких закрытых заведений, обходили их стороной. Она рассказывает, что по информации о списке и адресах таких заведений не предпринимаются меры:– Из-за азартных игр разрушены судьбы сотен человек. На центральных улицах столицы под вывеской “Астра 37” работает сеть казино. Мы видели собственными глазами. Но внутрь не запускают. Они наплевали на закон. Когда мы туда пошли, там находился молодой оперативный сотрудник милиции. Мы разъяснили ему ситуацию, но он сказал, что казино “крышует” криминалитет, с которым он не хочет связываться, и ушел. Если бы никто не покровительствовал казино, они бы так развивались? За это обидно…Ранее проводились рейды по выявлению казино, букмекерских контор и залов игровых автоматов. Выявлялись некоторые мелкие заведения, возбуждались уголовные дела. Но уже больше года такие специальные рейды не проводятся.Заместитель председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынкомограничился, сказав, что надзор за этой сферой в свое время был передан правоохранительным органам:– Официально казино нет. Мы не выдали ни одной лицензии. Все закрылись. Скрытая деятельность уголовно наказуема. Финансовая полиция должна рассматривать это как незаконную экономическую деятельность. Это – работа этого органа. Они должны выявлять организаторов азартных игр и привлекать к уголовной ответственности. Такие скрытные заведения может проверять только финансовая полиция.Несмотря на это, руководство Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями пока не комментирует ситуацию. Между тем, граждане, бьющие тревогу по поводу роста числа вовлеченных в азартные игры, 3 августа провели пресс-конференцию.Они заявили, что в Бишкеке на пересечении улиц Чуй и Суйумбаева, Абрахманова и Московской в помещениях под вывеской интернет-клубов и в заведениях без вывески организуются азартные игры. Они сказали, что готовы показать точные адреса этих заведений. Они отметили, что эту сеть заведений с 2008 года содержит мужчина по прозвищу Сан.Житель Бишкека, не пожелавший называть своего имени, призвал остановить деятельность казино:– Человек, вовлеченный в азартные игры, не прислушивается к родителям, близким и родственникам. Мы были свидетелями того, как они лгут, готовы совершить воровство, разбой или другие преступления. Поэтому я призываю общество помочь в закрытии казино.Жогорку Кенеш в 2011 году принял закон, запрещающий деятельность казино и игровых автоматов. Позже были запрещены тотализаторы и букмекерские конторы.

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