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Жоламан Шаршенбеков и Роман Ким завоевали серебро молодежного чемпионата мира по борьбе


Кыргызские борцы Роман Ким и Жоламан Шаршенбеков уступили в финалах своих весовый категорий на молодежном чемпионате мира и принесли в копилку сборной две серебряные медали.

В турнире по греко-римской борьбе весовой категории до 55 кг Жоламан Шаршенбеков стартовал с победы над соперником из Венгрии Кристианом Кезкемети – 8:0.

В ⅛ финала кыргызстанец не оставил шансов спортсмену из Италии (8:0), а следом расправился и с российским борцом – 13:1.

За выход в финал соревнований Шаршенбеков боролся с представителем Армении Тиграном Минасяном и без труда добился победы – 12:0.

За золото чемпионата мира борец из Кыргызстана соревновался с турецким спортсменом Керемом Камалем. Поединок завершился досрочно победой представителя Турции – 12:3.

Роман Ким, выступавший в весе до 120 кг, также стал обладателем серебряной медали чемпионата мира.

В ⅛ финала кыргызский борец без труда одолел спортсмена из Казахстана Алибека Шарсенгалиева – 7:1. В четвертьфинале Ким был сильнее спортсмена из Финляндии – 6:0.

В полуфинальной схватке кыргызстанец встретился с представителем Польши Патриком Яном Камински и добился уверенной победы – 10:2.

В поединке за золото чемпионата кыргызскому борцу предстояло встретиться с представителем Грузии Звиади Патаридзе. В непростой схватке Ким уступил сопернику со счетом 2:7 и стал обладателем серебряной награды.

Чемпионат мира по борьбе среди юниоров прошел в городе Тампере (Финляндия) с 1-го по 6 августа. Кыргызстан на первенстве представили 15 спортсменов, которые завоевали шесть медалей – одно золото, три серебра и две бронзы.

Через две недели – 21 августа, в Париже стартует взрослый чемпионат мира по борьбе, где кыргызские спортсмены также поборются за медали.

Фото: United World Wrestling


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