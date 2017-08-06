Жоламан Шаршенбеков и Роман Ким завоевали серебро молодежного чемпионата мира по борьбе

В турнире по греко-римской борьбе весовой категории до 55 кг Жоламан Шаршенбеков стартовал с победы над соперником из Венгрии Кристианом Кезкемети – 8:0.В ⅛ финала кыргызстанец не оставил шансов спортсмену из Италии (8:0), а следом расправился и с российским борцом – 13:1.За выход в финал соревнований Шаршенбеков боролся с представителем Армении Тиграном Минасяном и без труда добился победы – 12:0.За золото чемпионата мира борец из Кыргызстана соревновался с турецким спортсменом Керемом Камалем. Поединок завершился досрочно победой представителя Турции – 12:3.Роман Ким, выступавший в весе до 120 кг, также стал обладателем серебряной медали чемпионата мира.В ⅛ финала кыргызский борец без труда одолел спортсмена из Казахстана Алибека Шарсенгалиева – 7:1. В четвертьфинале Ким был сильнее спортсмена из Финляндии – 6:0.В полуфинальной схватке кыргызстанец встретился с представителем Польши Патриком Яном Камински и добился уверенной победы – 10:2.В поединке за золото чемпионата кыргызскому борцу предстояло встретиться с представителем Грузии Звиади Патаридзе. В непростой схватке Ким уступил сопернику со счетом 2:7 и стал обладателем серебряной награды.Чемпионат мира по борьбе среди юниоров прошел в городе Тампере (Финляндия) с 1-го по 6 августа. Кыргызстан на первенстве представили 15 спортсменов, которые завоевали шесть медалей – одно золото, три серебра и две бронзы.Через две недели – 21 августа, в Париже стартует взрослый чемпионат мира по борьбе, где кыргызские спортсмены также поборются за медали.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263492-news.html