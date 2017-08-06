Великобритания готова заплатить 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза

Королева Великобритании подписала закон о выходе страны из Евросоюза

Парламент Великобритании одобрил законопроект о выходе из Евросоюза

Фото: The SunАнглийское издание «Телеграф» со ссылкой на источники в правительстве пишет, что Великобритания готова заплатить 40 миллиардов евро, чтобы выйти из Евросоюза.Переговоры между Лондоном и Брюсселем по выходу Британии из ЕС зашли в тупик.Поэтому в качестве выхода из положения англичане предложили заплатить Евросоюзу 40 миллиардов евро по «счету за брекзит».Ранее в Брюсселе оценка обязательств доходила до 60 млрд долларов. Но британские чиновники заявили, что согласятся на выплату, только если Брюссель признает «счет за брекзит» частью будущих экономических отношений.«Мы политически не можем перевести им деньги, пока 27 стран ЕС не пойдут на компромисс», — заявил газете «Телеграф» источник в правительстве.Ранее Евросоюз отказывался вести переговоры о будущих торговых соглашениях, прав граждан Британии и Северной Ирландии, до того как Лондон произведет все выплаты.Британское правительство сочло это требование невозможными, поэтому в качестве компромисса Лондон предлагает выплачивать Евросоюзу по 10 млрд долларов в год в течение трех лет по соглашению за брекзит (2019–2021 годы).Переговоры с Брюсселем продолжаются.В феврале 2017 года Нижняя палата Британского парламента приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о выходе страны из Евросоюза.Помимо одобрения парламента, акт о выходе из ЕС должен быть одобрен палатой лордов – верхней палатой парламента страны.Если верхняя палата одобрит акт о выходе страны из ЕС, то премьер-министр Британии Тереза Мей может официально начать процесс «брекзита» – выхода страны из ЕС.

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