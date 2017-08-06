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США: В мечеть города Блумингтона бросили взрывное устройство, никто не пострадал


Фото: NBCВзрывом разрушило одну из комнат мечети Блумингтона, штат Миннесота. В здании 10 человек готовились к молитве, они не пострадали.

Директор Американского общества мусульман Миннесоты Асад Заман заявил, что взрывное устройство могли закинуть в окно из «фургона или грузовика».

Исполнительный директор Исламского центра Мохаммед Омар также сообщил журналистам, что свидетели видели, что перед взрывом мимо окна мечети проезжал пикап.

Мусульманки Миннеаполиса. Фото: NBC
По словам Мохамеда Омара, ранее сотрудники мечети получали угрожающие звонки и электронные письма.

«Мы приехали в эту страну из-за того, что пришли сюда и другие: это из-за свободы вероисповедания. И эта свобода находится под угрозой. Я думаю, что и все остальные американцы должны быть оскорблены этим», — сказал один из верующих этой мечети Ясир Абдалрахман.

Мусульманское сообщество Миннесоты объявило награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая может помочь в розыске людей, которые устроили взрыв.

Местные власти и лидеры религиозных общин осудили взрыв в мечети.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что расследованием этого инцидента займется ФБР.


From #FBIMinneapolis: IED caused explosion at the Dar Al Farooq Community Center this morning.

— FBI Minneapolis (@FBIMinneapolis) August 5, 2017



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