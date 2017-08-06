Турция: Подозреваемых в перевороте начнут одевать в комбинезоны по примеру американской тюрьмы Гуантанамо

Попытка переворота



Попытка госпереворота в Турции произошла в июле 2016 года.



Мятежные солдаты заняли мост через пролив Босфор, здание генштаба и захватили центральные телеканалы, заявив, что власть перешла к ним.



Также они нанесли авиаудар по зданию парламента в Анкаре. Однако путч подавили к утру.



В результате столкновения между солдатами и сторонниками Эрдогана погибли около 300 человек. Почти 1500 человек получили ранения.



Власти Турции обвинили в путче проповедника Фетхуллаха Гюлена, который уже несколько лет проживает в Америке. Сам Гюлен опровергает обвинения в свой адрес.



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Реджеп Тайип Эрдоган.«Больше они не будут приходить [на суд] одетые, как им хочется», — заявил Эрдоган.Турецкий президент 5 августа приказал переодеть подозреваемых в перевороте в коричневые комбинезоны, а обвиняемых в терроризме в спецбрюки и куртки.Он уже заявлял о желании переодеть участников неудавшегося путча в спецформу по примеру американской тюрьмы Гуантанамо 15 июля, после того, как один из подозреваемых по этому делу пришел на суд в футболке с надписью «Герой».Надпись на его футболке вызвала споры на заседании суда, в результате судья был вынужден ненадолго остановить слушание.Издание «Рейтер» пишет, что после этого по всей Турции были арестованы люди, вышедшие на улицы в таких же футболках.

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