Турция: Подозреваемых в перевороте начнут одевать в комбинезоны по примеру американской тюрьмы Гуантанамо

Реджеп Тайип Эрдоган.После того, как один из подозреваемых в госперевороте пришел на суд в футболке с надписью «Герой», президент Турции приказал надеть на остальных участников дела спецкомбинезоны коричневого цвета.
«Больше они не будут приходить [на суд] одетые, как им хочется», — заявил Эрдоган.
Турецкий президент 5 августа приказал переодеть подозреваемых в перевороте в коричневые комбинезоны, а обвиняемых в терроризме в спецбрюки и куртки.
Он уже заявлял о желании переодеть участников неудавшегося путча в спецформу по примеру американской тюрьмы Гуантанамо 15 июля, после того, как один из подозреваемых по этому делу пришел на суд в футболке с надписью «Герой».
Надпись на его футболке вызвала споры на заседании суда, в результате судья был вынужден ненадолго остановить слушание.
Издание «Рейтер» пишет, что после этого по всей Турции были арестованы люди, вышедшие на улицы в таких же футболках.
Попытка переворота
Попытка госпереворота в Турции произошла в июле 2016 года.
Мятежные солдаты заняли мост через пролив Босфор, здание генштаба и захватили центральные телеканалы, заявив, что власть перешла к ним.
Также они нанесли авиаудар по зданию парламента в Анкаре. Однако путч подавили к утру.
В результате столкновения между солдатами и сторонниками Эрдогана погибли около 300 человек. Почти 1500 человек получили ранения.
Власти Турции обвинили в путче проповедника Фетхуллаха Гюлена, который уже несколько лет проживает в Америке. Сам Гюлен опровергает обвинения в свой адрес.
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