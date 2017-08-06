Узбекистан: Ислам Каримов-младший обвинил генпрокуратуру в подделке уголовного дела против его матери

Фото:BBCВнук экс-президента Узбекистана Ислам Каримов-младший заявил, что генеральная прокуратура сфабриковала уголовное дело против его матери Гульнары Каримовой. Неделю назад Гульнару Каримову арестовали из-за обвинений в мошенничестве, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Ислам Каримов-младший рассказал в интервью узбекской службе Би-Би-Си, что все обвинения против его матери Гульнары Каримовой «утрированы» и «фальсифицированы».
По его словам, фигурирующие в уголовном деле активы на самом деле не принадлежат его матери.
Он утверждает, что многие чиновники в Узбекистане владеют более крупными средствами.
Гульнара Каримова
Власти Узбекистана арестовали дочь экс-президента Гульнару Каримову 28 июля.
Ей предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество», «Сокрытие иностранной валюты», «Нарушение таможенного законодательства», «Нарушение правил торговли или оказания услуг», «Подделка документов» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».
По данным Генпрокуратуры, Каримова и группировка, которой она содействовала, причинили ущерб государству на сумму в три трлн 746,8 млн сум (более 700 млн долларов).
По первому уголовному делу, которое завели в 2015 году, Гульнару Каримову приговорили к пяти годам лишения свободы.
Следствие утверждало, что она вместе со своим гражданский мужем Рустатом Мадумаровым и личным бухгалтером Нурмухаммадом Садыком контролировала преступную группировку, которая вымогала у предпринимателей деньги, акции и недвижимость на сумму 13 млн долларов.
Узбекские спецслужбы также считали, что она хочет возглавить страну вместо своего отца Ислама Каримова.
В 2013 году Гульнара прекратила общественную жизнь из-за того, что спецслужбы запретили ей общаться с семьей и пользоваться интернетом.
Каримовой дважды различными способами удалось связаться с западными СМИ. В конце августа 2014 года Би-би-си получило аудиозапись от Каримовой, в которой говорится, что спецслужбы с ней очень плохо обращаются.
После этого из-за отсутствия информации о Каримовой многие СМИ утверждали, что она была убита.По теме:Узбекистан: На телевидении впервые раскритиковали политику экс-президента КаримоваУзбекистан: Дочь экс-президента Гульнара Каримова арестованаМожет ли Гульнара Каримова править Узбекистаном?
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