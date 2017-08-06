Авторизация
 
  • 15:48 – Андрей Черкасов настоящий патриот 
  • 15:37 – Какие мужские увлечения возбуждают женщин, узнавали ученые 
  • 15:26 – При ДТП в Башкирии погиб шестиклассник и пострадали двое пешеходов 
  • 15:26 – Гитарист The Rolling Stones рассказал о болезни раком 


Узбекистан: Ислам Каримов-младший обвинил генпрокуратуру в подделке уголовного дела против его матери


Фото:BBCВнук экс-президента Узбекистана Ислам Каримов-младший заявил, что генеральная прокуратура сфабриковала уголовное дело против его матери Гульнары Каримовой. Неделю назад Гульнару Каримову арестовали из-за обвинений в мошенничестве, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Ислам Каримов-младший рассказал в интервью узбекской службе Би-Би-Си, что все обвинения против его матери Гульнары Каримовой «утрированы» и «фальсифицированы».

По его словам, фигурирующие в уголовном деле активы на самом деле не принадлежат его матери.

Он утверждает, что многие чиновники в Узбекистане владеют более крупными средствами.

Гульнара Каримова
Власти Узбекистана арестовали дочь экс-президента Гульнару Каримову 28 июля.

Ей предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество», «Сокрытие иностранной валюты», «Нарушение таможенного законодательства», «Нарушение правил торговли или оказания услуг», «Подделка документов» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».

По данным Генпрокуратуры, Каримова и группировка, которой она содействовала, причинили ущерб государству на сумму в три трлн 746,8 млн сум (более 700 млн долларов).

По первому уголовному делу, которое завели в 2015 году, Гульнару Каримову приговорили к пяти годам лишения свободы.

Следствие утверждало, что она вместе со своим гражданский мужем Рустатом Мадумаровым и личным бухгалтером Нурмухаммадом Садыком контролировала преступную группировку, которая вымогала у предпринимателей деньги, акции и недвижимость на сумму 13 млн долларов.

Узбекские спецслужбы также считали, что она хочет возглавить страну вместо своего отца Ислама Каримова.

В 2013 году Гульнара прекратила общественную жизнь из-за того, что спецслужбы запретили ей общаться с семьей и пользоваться интернетом.

Каримовой дважды различными способами удалось связаться с западными СМИ. В конце августа 2014 года Би-би-си получило аудиозапись от Каримовой, в которой говорится, что спецслужбы с ней очень плохо обращаются.

После этого из-за отсутствия информации о Каримовой многие СМИ утверждали, что она была убита.

По теме:

  • Узбекистан: На телевидении впервые раскритиковали политику экс-президента Каримова

  • Узбекистан: Дочь экс-президента Гульнара Каримова арестована

  • Может ли Гульнара Каримова править Узбекистаном?


    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263327-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    69.3816
    +0.08%
    82.4427
    +0.41%
    1.1501
    +0.79%
    0.2076
    +0.63%