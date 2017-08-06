ООН ввел санкции против Северной Кореи из-за ракетных испытаний

Ким Чен Ын. Фото: Sputnik 코리아Санкции запрещают вывоз железа, свинцовой руды, угля и морепродуктов из КНДР и могут принести убыток стране на три миллиарда долларов.
Члены Совета Безопасности ООН 5 августа единогласно проголосовали за новые санкции против Северной Кореи.
Санкции будут действовать, пока КНДР не откажется от испытаний своих межконтинентальных ракет.
Страны участницы союза ООН должны будут следовать запрету на экономическое сотрудничество с Пхеньяном.
Согласно санкциям, вводится запрет на приобретение у Северной Кореи железной и свинцовой руды, угля и морепродуктов.
Будут заморожены счета Банка внешней торговли страны, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН и запрещен вход в порты всех государств.
Кроме того, страны-члены ООН обязаны не брать на работу граждан КНДР и не создавать новые совместные предприятия.
Среди запретов, также предусмотрены санкции против людей, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.
Новые санкции могут принести стране убытки в размере трех млрд долларов.
Как пишет информагентство «Рейтер», в санкционный список ООН уже вошли девять северокорейских граждан и четыре компании.
На заседании по обсуждению введения санкций против Северной Кореи, Россия и Китай призвали Пхеньян отказаться от ракетных испытаний.
По их мнению, введенные санкции могут вызвать кризис на корейском полуострове.
Власти Северной Кореи никак не отреагировали на заявления послов из Китая и России.По теме:КНДР заявила о первом запуске межконтинентальной баллистической ракетыСеверная Корея запустила четыре баллистические ракеты в сторону ЯпонииСША запретят своим гражданам посещать Северную Корею
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