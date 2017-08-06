ООН ввел санкции против Северной Кореи из-за ракетных испытаний

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Ким Чен Ын. Фото: Sputnik 코리아Члены Совета Безопасности ООН 5 августа единогласно проголосовали за новые санкции против Северной Кореи.Санкции будут действовать, пока КНДР не откажется от испытаний своих межконтинентальных ракет.Страны участницы союза ООН должны будут следовать запрету на экономическое сотрудничество с Пхеньяном.Согласно санкциям, вводится запрет на приобретение у Северной Кореи железной и свинцовой руды, угля и морепродуктов.Будут заморожены счета Банка внешней торговли страны, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН и запрещен вход в порты всех государств.Кроме того, страны-члены ООН обязаны не брать на работу граждан КНДР и не создавать новые совместные предприятия.Среди запретов, также предусмотрены санкции против людей, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.Новые санкции могут принести стране убытки в размере трех млрд долларов.Как пишет информагентство «Рейтер», в санкционный список ООН уже вошли девять северокорейских граждан и четыре компании.На заседании по обсуждению введения санкций против Северной Кореи, Россия и Китай призвали Пхеньян отказаться от ракетных испытаний.По их мнению, введенные санкции могут вызвать кризис на корейском полуострове.Власти Северной Кореи никак не отреагировали на заявления послов из Китая и России.

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