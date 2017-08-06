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«Цой жив»: Сын легендарного музыканта записал собственный альбом


Фото: Егор Слизяк МедузаАлександр Цой, сын лидера группы «Кино», выпустит альбом «Опора» с собственными песнями. Один из синглов «Шепот» уже опубликовали на YouTube.

Альбом музыканта выйдет 3 сентября в рамках музыкального проекта «Ронин». В него войдет пять синглов .

«Песни написаны в последний год, а музыка — примерно лет за 15. Музыка песни «Шепот», например, появилась не менее десяти лет назад», — сказал он в интервью изданию «Коммерсант».

Одну из песен — «Шепот» — выложили на YouTube 3 августа, клип успел набрать почти 90 тысяч просмотров.




Слушатели по разному оценили песню: одни восхитились творчеством музыканта, другие разочаровались.

«Что-то среднее между Виктором Цоем и Дельфином. Но в целом пока хорошо», — написал один из пользователей видеохостинга.

Виктор Цой с сыном. Фото: Александр Бойко
Александр Цой — сын Виктора Цоя от первого брака. Он веб-дизайнер и экс-гитарист инди рок-группы «Para Bellvm».

Виктор Цой, советский музыкант и фронтмен группы «Кино», был феноменом русской рок-музыки.

Музыкант погиб в ДТП в 1990 году, после чего в России возник «культ Цоя».

После его смерти многие поклонники музыканта ночевали на его могиле, а на Старом Арбате в Москве поставили «стену Цоя».

Среди известных песен Виктора Цоя, разобранных на узнаваемые цитаты — «Кукушка». «Звезда по имени солнце», «Группа крови», «Восьмиклассница» и «Перемен требуют наши сердца».



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