«Цой жив»: Сын легендарного музыканта записал собственный альбом

Поклонники Виктора Цоя отметили 50 лет со дня его рождения

«Мир классики не для меня». Как пианистка стала исполнять тяжелый рок

Фото: Егор Слизяк МедузаАльбом музыканта выйдет 3 сентября в рамках музыкального проекта «Ронин». В него войдет пять синглов .«Песни написаны в последний год, а музыка — примерно лет за 15. Музыка песни «Шепот», например, появилась не менее десяти лет назад», — сказал он в интервью изданию «Коммерсант».Одну из песен — «Шепот» — выложили на YouTube 3 августа, клип успел набрать почти 90 тысяч просмотров.Слушатели по разному оценили песню: одни восхитились творчеством музыканта, другие разочаровались.«Что-то среднее между Виктором Цоем и Дельфином. Но в целом пока хорошо», — написал один из пользователей видеохостинга.Виктор Цой с сыном. Фото: Александр БойкоАлександр Цой — сын Виктора Цоя от первого брака. Он веб-дизайнер и экс-гитарист инди рок-группы «Para Bellvm».Виктор Цой, советский музыкант и фронтмен группы «Кино», был феноменом русской рок-музыки.Музыкант погиб в ДТП в 1990 году, после чего в России возник «культ Цоя».После его смерти многие поклонники музыканта ночевали на его могиле, а на Старом Арбате в Москве поставили «стену Цоя».Среди известных песен Виктора Цоя, разобранных на узнаваемые цитаты — «Кукушка». «Звезда по имени солнце», «Группа крови», «Восьмиклассница» и «Перемен требуют наши сердца».

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