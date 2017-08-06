Триатлонист Жалалдин Абдувалиев: Бегущий в темноте

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Первая кыргызстанка, прошедшая Ironman 70.3

Оригинал материала опубликован на сайте Открытая Азия.Незрячий спортсмен из Джалал-Абада Жалалдин Абдувалиев завоевал бронзу на Чемпионате Азии в триатлоне. Этот вид спорта сочетает в себе плавание (750 м), велогонку (20 км) и бег (5 км) – в отличие от обычных спортсменов, Абдувалиев преодолевает дистанцию с закрытыми глазами.Повествование ведется от лица Жалалдина Абдувалиева.Фото: фэйсбук– врожденной катарактой. В детстве у меня видел только один глаз.Но у моих родителей не было денег.– вернуть мне зрение. Спустя восемь лет, когда мне было десять, меня прооперировали, но операция не помогла., и второй глаз начал плохо видеть. Я понимал, что теряю зрение.– не мог различить черточки в тетрадке и писать. В семь лет я так и не пошел в школу с большим ранцем на плечах и букетом цветов.и целый год готовился к новому набору. В 8 лет я уже сидел за партой.Мне удалось окончить девять классов в обычной школе – там я был первым выпускником-отличником за последние 15 лет.– надо было помогать родителям.Фото: Жаныбек Султанбековна поле я работал уже с 11 лет, так как мой отец – инвалид, и необходимо было помогать маме.– на тот момент мой глаз видел все еще на 60 процентов. Однажды я обслуживал свадебный банкет, и меня ни за что избил один из пьяных гостей.и начал пинать прямо в тот глаз, который видел. После этого наступила полная темнота.– это очень долго. Ездил и к московскому доктору, который тоже развел руками и сказал, что однажды наступит день, когда я полностью ослепну.и я вижу некоторые силуэты.Фото: Федерация триатлона КРкогда он теряет зрение. У меня была тяжелая и затяжная депрессия, не знал, как дальше жить, что делать.Однажды осмелился выйти – друзья позвонили и пригласили меня в кафе. Это было вечером. Я сел на такси, друг пообещал меня встретить.Друг сказал мне идти прямо. Я пошел. Затем он попросил меня повернуть направо, потом снова налево. Но там никого не было., что они сидят в дальнем углу зала и надо мною издеваются. Я, как дурак, кружился по залу. Мне было так обидно. Это был очень большой удар для меня.Я замкнулся. Но я все равно понимал, что с депрессией надо что-то делать. Однажды я просто решил, что больше не буду сидеть дома.Я перешел в «школу», где тоже были люди с проблемами со зрением. В 2014 году услышал, что бишкекский общественный фонд «Инклюзивное образование» набирает незрячих людей, чтобы учить их самостоятельности.который учит слепых передвигаться по городу.Фото: фэйсбукбрать белую трость и ходить с ней по улице было для меня крайне трудно. Я всегда думал в этот момент, что люди говорят обо мне., каждый второй подходил ко мне и в буквальном смысле слова навязывал свою помощь – брали меня за руку и тащили туда, куда мне совершенно было не нужно.Я думал, что не смогу принять себя.Часто требуется нестандартный подход.Жизнь незрячего человека – это ежедневный поиск неординарных решений повседневных задач. Теперь во время передвижений по городу я в основном ориентируюсь по звукам и с помощью тактильной трости.на которой отмечены ориентиры и препятствия на пути.– ввести тактильную тротуарную плитку, места для озвучки городского транспорта и светофоров., нужно внедрить фосфорную зебру и покрасить столбы в оранжевый цвет.Фото: Федерация триатлона КРПостоянно обучаюсь новым программам, их достаточно выпускают для незрячих.– количество книг, напечатанных шрифтом Брайля. К сожалению, в Кыргызстане их выпускают очень мало. Сейчас все переходят на электронику, аудиокниги. Но тактильные ощущения нельзя заменить.которые недавно пошли в школу.Прошло уже восемь месяцев, как я начал заниматься триатлоном.преодолевать каждодневный челендж – бегать с помощью гайда (люди бегают, держась за веревку с видящим человеком).но в целом это несложно и интересно.Но потом я вдруг ощутил себя свободным.и каждое воскресенье меня сопровождали разные люди. Мне это нравилось.Фото: Федерация триатлона КРбоялся утонуть в бассейне. Хлебнул немало воды. Мой тренер Андрей Ханадеев вдохновил меня, сказав: «У тебя есть потенциал. Тренируйся!»как хотелось бы. То есть половину бассейна, там, где я достаю до дна, еще как-то проплывал.И хоть я не вижу, но эта глубина просто чувствовалась. Мы с Андреем долго работали, чтобы преодолеть этот страх. Сегодня я выступаю в разных странах и проплываю 750 метров.Если бы не он, таких успехов не было бы.на чемпионате Азии по триатлону в Филиппинах. Буквально месяц назад мы вместе с моим тренером на чемпионате Кыргызстана завоевали тоже бронзовую медаль.– новые спортивные победы в триатлоне, покорение Паралимпийских игр 2020 года в Токио.Сейчас могу сказать, что между обычным человеком и незрячим нет разницы. Разделять их – это все равно что разграничить людей с любыми другими проблемами со здоровьем.и нет разницы, есть у него зрение или слух.

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