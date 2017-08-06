Триатлонист Жалалдин Абдувалиев: Бегущий в темноте

В 16 лет Жалалдин Абдувалиев полностью потерял зрение. Молодой парень погрузился в тяжелую и затяжную депрессию: не знал, как дальше жить, что делать. Сейчас Жалалдин – бронзовый призер не только Чемпионата Кыргызстана по триатлону, но и чемпионата Азии.
Оригинал материала опубликован на сайте Открытая Азия.
Незрячий спортсмен из Джалал-Абада Жалалдин Абдувалиев завоевал бронзу на Чемпионате Азии в триатлоне. Этот вид спорта сочетает в себе плавание (750 м), велогонку (20 км) и бег (5 км) – в отличие от обычных спортсменов, Абдувалиев преодолевает дистанцию с закрытыми глазами. Повествование ведется от лица Жалалдина Абдувалиева.
Фото: фэйсбукЯ знаю, как выглядит моя мама, я видел небо, но появился на свет с проблемой
– врожденной катарактой. В детстве у меня видел только один глаз. Врачи предлагали двухлетнему мне сделать операцию.
Но у моих родителей не было денег. С тех пор они поставили для себя цель
– вернуть мне зрение. Спустя восемь лет, когда мне было десять, меня прооперировали, но операция не помогла. Было слишком поздно – болезнь «сожрала» полглаза
, и второй глаз начал плохо видеть. Я понимал, что теряю зрение.Из-за того, что я плохо видел, меня не хотели брать в первый класс
– не мог различить черточки в тетрадке и писать. В семь лет я так и не пошел в школу с большим ранцем на плечах и букетом цветов. Помню, что очень разозлился
и целый год готовился к новому набору. В 8 лет я уже сидел за партой. Я был счастлив.
Мне удалось окончить девять классов в обычной школе – там я был первым выпускником-отличником за последние 15 лет. Затем поступил в колледж, но, к сожалению, продолжить обучение не смог
– надо было помогать родителям.
Фото: Жаныбек СултанбековДетство у меня было тяжелым,
на поле я работал уже с 11 лет, так как мой отец – инвалид, и необходимо было помогать маме.Ночью подрабатывал официантом в кафе
– на тот момент мой глаз видел все еще на 60 процентов. Однажды я обслуживал свадебный банкет, и меня ни за что избил один из пьяных гостей. Он повалил меня на пол
и начал пинать прямо в тот глаз, который видел. После этого наступила полная темнота. Моего обидчика никто не наказал.Я два года ходил по врачам
– это очень долго. Ездил и к московскому доктору, который тоже развел руками и сказал, что однажды наступит день, когда я полностью ослепну. Сейчас у меня осталось светоощущение,
и я вижу некоторые силуэты.
Фото: Федерация триатлона КРУ каждого человека есть свой порог шока,
когда он теряет зрение. У меня была тяжелая и затяжная депрессия, не знал, как дальше жить, что делать. К тому же много сидел дома.
Однажды осмелился выйти – друзья позвонили и пригласили меня в кафе. Это было вечером. Я сел на такси, друг пообещал меня встретить.Подъехав на место, я позвонил ему и спросил, где он.
Друг сказал мне идти прямо. Я пошел. Затем он попросил меня повернуть направо, потом снова налево. Но там никого не было. До меня дошло
, что они сидят в дальнем углу зала и надо мною издеваются. Я, как дурак, кружился по залу. Мне было так обидно. Это был очень большой удар для меня. Думал, что я больше не смогу жить, как обычные люди.
Я замкнулся. Но я все равно понимал, что с депрессией надо что-то делать. Однажды я просто решил, что больше не буду сидеть дома. Это нехорошо психологически и физически.
Я перешел в «школу», где тоже были люди с проблемами со зрением. В 2014 году услышал, что бишкекский общественный фонд «Инклюзивное образование» набирает незрячих людей, чтобы учить их самостоятельности. Я принял участие в проекте,
который учит слепых передвигаться по городу.
Фото: фэйсбукЧестно:
брать белую трость и ходить с ней по улице было для меня крайне трудно. Я всегда думал в этот момент, что люди говорят обо мне. Когда я учился передвигаться по столице
, каждый второй подходил ко мне и в буквальном смысле слова навязывал свою помощь – брали меня за руку и тащили туда, куда мне совершенно было не нужно. Это меня убивало.
Я думал, что не смогу принять себя.Смог.
Часто требуется нестандартный подход. Слепота научила меня мыслить «вне коробки».
Жизнь незрячего человека – это ежедневный поиск неординарных решений повседневных задач. Теперь во время передвижений по городу я в основном ориентируюсь по звукам и с помощью тактильной трости. Свой маршрут представляю в виде ментальной карты,
на которой отмечены ориентиры и препятствия на пути.Конечно, хотелось бы немного улучшить город
– ввести тактильную тротуарную плитку, места для озвучки городского транспорта и светофоров. Для тех, кто плохо видит
, нужно внедрить фосфорную зебру и покрасить столбы в оранжевый цвет.
Фото: Федерация триатлона КРЯ свободно пользуюсь компьютером.
Постоянно обучаюсь новым программам, их достаточно выпускают для незрячих. Есть весомая проблема
– количество книг, напечатанных шрифтом Брайля. К сожалению, в Кыргызстане их выпускают очень мало. Сейчас все переходят на электронику, аудиокниги. Но тактильные ощущения нельзя заменить. Это особенно важно для детей,
которые недавно пошли в школу.Теперь мне всегда что-то хочется делать.
Прошло уже восемь месяцев, как я начал заниматься триатлоном.Помню, как было сложно для меня
преодолевать каждодневный челендж – бегать с помощью гайда (люди бегают, держась за веревку с видящим человеком). Нужна определенная техника,
но в целом это несложно и интересно. Поначалу на эти тренировки я ходил с неохотой.
Но потом я вдруг ощутил себя свободным. Так я полюбил бег,
и каждое воскресенье меня сопровождали разные люди. Мне это нравилось.
Фото: Федерация триатлона КРПомню, как я учился плавать,
боялся утонуть в бассейне. Хлебнул немало воды. Мой тренер Андрей Ханадеев вдохновил меня, сказав: «У тебя есть потенциал. Тренируйся!» Результаты улучшались не так хорошо,
как хотелось бы. То есть половину бассейна, там, где я достаю до дна, еще как-то проплывал. А потом меня просто переставали слушаться руки и ноги.
И хоть я не вижу, но эта глубина просто чувствовалась. Мы с Андреем долго работали, чтобы преодолеть этот страх. Сегодня я выступаю в разных странах и проплываю 750 метров. Восемь месяцев назад для меня это казалось нереальным.
Если бы не он, таких успехов не было бы.В этом году я получил бронзу
на чемпионате Азии по триатлону в Филиппинах. Буквально месяц назад мы вместе с моим тренером на чемпионате Кыргызстана завоевали тоже бронзовую медаль. В моих планах на ближайшее будущее
– новые спортивные победы в триатлоне, покорение Паралимпийских игр 2020 года в Токио.Я лишился зрения совсем давно.
Сейчас могу сказать, что между обычным человеком и незрячим нет разницы. Разделять их – это все равно что разграничить людей с любыми другими проблемами со здоровьем. Каждый человек – индивидуум,
и нет разницы, есть у него зрение или слух.По теме:В погоне за ветром: Кыргызстанец бросил работу ради экстремальных видов спортаФутболистка национальной сборной о том, как она пришла в спортПервая кыргызстанка, прошедшая Ironman 70.3
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