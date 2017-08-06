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Усэйн Болт проиграл последний в карьере забег на стометровку


Jamaica's Usain Bolt kneels on the track after his third place finish in the Men's 100 meters final during the World Athletics Championships in London Saturday, Aug. 5, 2017. (AP Photo/Martin Meissner)Ямайский спринтер Усэйн Болт финишировал третьим на стометровке чемпионата мира по легкой атлетике. Это был его последний забег в карьере на этой дистанции.

На своей коронной стометровке Болт проиграл впервые с 2013 года. Ямайца обогнали американцы — Джастин Гэтлин (9,92 секунд) и Кристиан Коулмэн (9,94). Болт завершил забег с бронзой (9,95).

После финального забега Гэтлин преклонил колено перед Усэйном Болтом.
Фото: AP Photo/Tim Ireland
Джастину Гэтлину — 35 лет. У американца уже есть олимпийское золото (2004) и четыре золота чемпионата мира. В 2006-м он попался на допинге и получил четырехлетнюю дисквалификацию.

На предыдущем чемпионате мира в Пекине Гэтлин уступил золото Болту, проиграв одну сотую секунды.

До старта чемпионата мира в Лондоне, Болт принял решение завершить карьеру спринтера. В будущем он планирует связать свою жизнь с футболом.

Еще в прошлом году 31-летний спортсмен объявил о том, что вскоре начнет тренироваться с дортмундской «Боруссией». К тому же, Болт — известный болельщик «Манчестер Юнайтед» и не раз заявлял, что мечтает когда-нибудь сыграть за «красных дьяволов».

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира. Ямайский легкоатлет — действующий рекордсмен мира в беге на дистанциях в 100 метров (9,58 секунд) и 200 метров (19,19 секунд).

И хотя от дистанции 200 метров ямаец отказался, у него еще будет возможность реабилитироваться. Впереди у Болта эстафета 4х100 метров.

Фото: AP Photo/Martin Meissner


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