Авторизация
 
  • 09:46 – Трамп поблагодарил РФ и КНР за сотрудничество при принятии санкции против КНДР 
  • 09:35 – Пророчество на 2018 год от Веры Лион 
  • 09:29 – Виктория Боня сказала, что Ксения Собчак будет крысёнышем 
  • 09:28 – Курс валют на сегодня 20.06.2017: Курсы доллара и евро продолжают расти 


Члены ИГИЛ опровергают смерть таджикского военачальника Гулмурода Халимова


Таджикские боевики Исламского государства опубликовали две аудиозаписи, в которых утверждают, что военачальник ИГИЛ Гулмурод Халимов жив. Также они подтвердили потерю Мосула, но сказали, что «это еще не конец».

Члены Исламского государства Парвиз Саидрахмонов и Тоджиддин Назаров опубликовали аудиосообщения, в которых призвали сторонников ИГИЛ не верить слухам о смерти Гулмурода Халимова.

Аудиосообщения появились на сайтах боевиков 23 июля и 3 августа. Неизвестно где и когда сделали записи.

Судя по обрывкам беседы, записи сделали после освобождения города Мосул иракской армией.

Саидрахмонов и Назаров подтвердили потерю города, но добавили, что «это еще не конец».

Ранее сообщалось, что Гулмурод Халимов последние месяцы находился в Мосуле и был убит во время авиаудара.

Власти Таджикистана официально не подтвердили его смерть.

Кто такой Гулмурод Халимов?

Халимов был главой таджикского ОМОНа, выпускником Высшей академии МВД и служащим Национальной гвардии.

Мужчина сбежал в Сирию в середине 2015 года.

В мае 2015 года он появился на видео, где обвинил власти Таджикистана в «притеснении мусульман» и призвал соотечественников «стать рабами Аллаха, а не кяфиров».

Он пообещал вернуться в Таджикистан и построить там халифат.

Халимова объявили в международный розыск. Соединенные Штаты пообещали за информацию о его местонахождении награду в три млн долларов.

В середине июля 2016 года многие СМИ сообщали, что Интерпол удалил Халимова из списка разыскиваемых. Сам Интерпол опроверг эту информацию.

Часть семьи боевика уехала вместе за ним. В мае 2017 года спецслужбы задержали сына Халимова, который хотел уехать к отцу в Сирию.

В июле милиция убила двух братьев и двух племянников Халимова. Они также пытались покинуть Таджикистан и погибли во время перестрелки с милицией.

По теме:

  • Командир таджикского ОМОНа «стал военачальником» ИГИЛ. Кто он?

  • Сын таджикского военачальника ИГИЛ Гулмурода Халимова пытался бежать в Сирию

  • Милиция убила четверых родственников сбежавшего в ИГИЛ экс-главы ОМОНа Таджикистана


    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263223-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    69.3816
    +0.08%
    82.4427
    +0.41%
    1.1501
    +0.79%
    0.2076
    +0.63%