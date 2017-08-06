Члены ИГИЛ опровергают смерть таджикского военачальника Гулмурода Халимова

Таджикские боевики Исламского государства опубликовали две аудиозаписи, в которых утверждают, что военачальник ИГИЛ Гулмурод Халимов жив. Также они подтвердили потерю Мосула, но сказали, что «это еще не конец».
Члены Исламского государства Парвиз Саидрахмонов и Тоджиддин Назаров опубликовали аудиосообщения, в которых призвали сторонников ИГИЛ не верить слухам о смерти Гулмурода Халимова.
Аудиосообщения появились на сайтах боевиков 23 июля и 3 августа. Неизвестно где и когда сделали записи.
Судя по обрывкам беседы, записи сделали после освобождения города Мосул иракской армией.
Саидрахмонов и Назаров подтвердили потерю города, но добавили, что «это еще не конец».
Ранее сообщалось, что Гулмурод Халимов последние месяцы находился в Мосуле и был убит во время авиаудара.
Власти Таджикистана официально не подтвердили его смерть.Кто такой Гулмурод Халимов?
Халимов был главой таджикского ОМОНа, выпускником Высшей академии МВД и служащим Национальной гвардии.
Мужчина сбежал в Сирию в середине 2015 года.
В мае 2015 года он появился на видео, где обвинил власти Таджикистана в «притеснении мусульман» и призвал соотечественников «стать рабами Аллаха, а не кяфиров».
Он пообещал вернуться в Таджикистан и построить там халифат.
Халимова объявили в международный розыск. Соединенные Штаты пообещали за информацию о его местонахождении награду в три млн долларов.
В середине июля 2016 года многие СМИ сообщали, что Интерпол удалил Халимова из списка разыскиваемых. Сам Интерпол опроверг эту информацию.
Часть семьи боевика уехала вместе за ним. В мае 2017 года спецслужбы задержали сына Халимова, который хотел уехать к отцу в Сирию.
В июле милиция убила двух братьев и двух племянников Халимова. Они также пытались покинуть Таджикистан и погибли во время перестрелки с милицией.По теме:Командир таджикского ОМОНа «стал военачальником» ИГИЛ. Кто он? Сын таджикского военачальника ИГИЛ Гулмурода Халимова пытался бежать в СириюМилиция убила четверых родственников сбежавшего в ИГИЛ экс-главы ОМОНа Таджикистана
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