Члены ИГИЛ опровергают смерть таджикского военачальника Гулмурода Халимова

Командир таджикского ОМОНа «стал военачальником» ИГИЛ. Кто он?

Сын таджикского военачальника ИГИЛ Гулмурода Халимова пытался бежать в Сирию

Милиция убила четверых родственников сбежавшего в ИГИЛ экс-главы ОМОНа Таджикистана

Члены Исламского государства Парвиз Саидрахмонов и Тоджиддин Назаров опубликовали аудиосообщения, в которых призвали сторонников ИГИЛ не верить слухам о смерти Гулмурода Халимова.Аудиосообщения появились на сайтах боевиков 23 июля и 3 августа. Неизвестно где и когда сделали записи.Судя по обрывкам беседы, записи сделали после освобождения города Мосул иракской армией.Саидрахмонов и Назаров подтвердили потерю города, но добавили, что «это еще не конец».Ранее сообщалось, что Гулмурод Халимов последние месяцы находился в Мосуле и был убит во время авиаудара.Власти Таджикистана официально не подтвердили его смерть.Халимов был главой таджикского ОМОНа, выпускником Высшей академии МВД и служащим Национальной гвардии.Мужчина сбежал в Сирию в середине 2015 года.В мае 2015 года он появился на видео, где обвинил власти Таджикистана в «притеснении мусульман» и призвал соотечественников «стать рабами Аллаха, а не кяфиров».Он пообещал вернуться в Таджикистан и построить там халифат.Халимова объявили в международный розыск. Соединенные Штаты пообещали за информацию о его местонахождении награду в три млн долларов.В середине июля 2016 года многие СМИ сообщали, что Интерпол удалил Халимова из списка разыскиваемых. Сам Интерпол опроверг эту информацию.Часть семьи боевика уехала вместе за ним. В мае 2017 года спецслужбы задержали сына Халимова, который хотел уехать к отцу в Сирию.В июле милиция убила двух братьев и двух племянников Халимова. Они также пытались покинуть Таджикистан и погибли во время перестрелки с милицией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263223-news.html