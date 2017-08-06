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Иссык-Куль: Милиция ищет зачинщика драки на пляже пансионата «Алтын-Кол»


Драка на пляже пансионата «Алтын-Кол» села Кара-Ой началась после того, как отдыхающий ударил 9-летнего мальчика, сдававшего зонты. Отдыхающий был избит местными жителями, зачинщика драки ищет милиция.

По версии ОВД Иссык-Кульской области, драку на пляжу в пансионате «Алтын-Кол» начал местный житель из села Кара-Ой.

«Зачинщиком драки оказался 21-летний житель села Кара-Ой. Этот парень и начал бить отдыхающего. Известно, что он подался в бега. Правоохранители установили его местонахождение и задержат в ближайшее время», — сообщает пресс-служба ОВД.

Милиция уже возбудила уголовное дело по факту драки.

Днем 28 июля на пляже пансионата «Алтын-Кол» завязалась драка между местными жителями и отдыхающим.

Один из очевидцев утверждает, что мужчина ударил 9-летнего мальчика. работника пляжа. Ребенок сделал ему и его семье замечание после того, как увидел как сын отдыхающий справляет нужду прямо на пляже.

Увидев это, местные жители бросились к мужчине, а он стал угрожать, что «сейчас кое-кому позвонит и всем достанется».

Мать 9-летнего мальчика обратилась в милицию с заявлением. Она утверждает, что ее ребенка действительно избили за замечание.

Другой очевидец утверждает, что конфликт спровоцировал сам мальчик.

В этой версии событий мужчина лишь оттолкнул мальчика, а не ударил. Это возмутило троих молодых людей, которые вступились за мальчика.

Дочь избитого мужчины утверждает, что девятилетний мальчик с другими участниками драки пинал ее отца в лицо.

После 42-летний бишкекчанин обратился в милицию.

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