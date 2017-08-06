Иссык-Куль: Милиция ищет зачинщика драки на пляже пансионата «Алтын-Кол»

Иссык-Куль: Возбуждено дело за избиение мужчины, ударившего мальчика

Иссык-Куль: Милиция проверит, был ли избит мальчик на пляже пансионата «Алтын-Кол»

По версии ОВД Иссык-Кульской области, драку на пляжу в пансионате «Алтын-Кол» начал местный житель из села Кара-Ой.«Зачинщиком драки оказался 21-летний житель села Кара-Ой. Этот парень и начал бить отдыхающего. Известно, что он подался в бега. Правоохранители установили его местонахождение и задержат в ближайшее время», — сообщает пресс-служба ОВД.Милиция уже возбудила уголовное дело по факту драки.Днем 28 июля на пляже пансионата «Алтын-Кол» завязалась драка между местными жителями и отдыхающим.Один из очевидцев утверждает, что мужчина ударил 9-летнего мальчика. работника пляжа. Ребенок сделал ему и его семье замечание после того, как увидел как сын отдыхающий справляет нужду прямо на пляже.Увидев это, местные жители бросились к мужчине, а он стал угрожать, что «сейчас кое-кому позвонит и всем достанется».Мать 9-летнего мальчика обратилась в милицию с заявлением. Она утверждает, что ее ребенка действительно избили за замечание.Другой очевидец утверждает, что конфликт спровоцировал сам мальчик.В этой версии событий мужчина лишь оттолкнул мальчика, а не ударил. Это возмутило троих молодых людей, которые вступились за мальчика.Дочь избитого мужчины утверждает, что девятилетний мальчик с другими участниками драки пинал ее отца в лицо.После 42-летний бишкекчанин обратился в милицию.

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