Потушен пожар в бишкекском Ботсаду. Это четвертое возгорание за неделю

Бишкек: Пожар в Ботаническом саду потушили (горело 5 гектаров)

Ботанический сад: Два гектара сухостоя сгорели из-за непотушенной сигареты

Власти хотят построить ветлабораторию на территории Ботсада. Экологи считают, что это опасно

Сотрудница пресс-службы МЧС Эльмира Шерипова сообщила Kloop.kg, что пожар в Ботсаду на пересечении улиц Шабдан Баатыра и Ахунбаева начался в 21:44.Пожарный расчет выехал на место, и к 22:00 пожар был потушен. Степень ущерба от огня еще устанавливается.«Площадь возгорания и возможные причины пожара выясняются. Наши спасатели еще там», — сказала она.Ботанический сад горит уже в 4 раз за неделю. Фото: Дима ВетошкинСотрудники Ботсада подтвердили Kloop.kg, что в ночь на 6 августа на территории сада вспыхнул четвертый по счету пожар. Первые три раза сад загорался в 16 часов.Тогда сгорело более шести гектаров сухой травы. Огонь уничтожил и часть коллекции уникальных растений.Серия пожаров на территории Ботсада на юге Бишкека произошла сразу после того, как экологи выступили против строительства ветлаборатории на его территории.Правительство пока не решило, где именно будет построена ветлаборатория, но китайцам понравилась территория Ботанического сада.На ее строительство китайские инвесторы выделят 18 млн долларов.Президент порекомендовал правительству найти другое место для строительства ветлаборатории.Власти не в первый раз предлагают построить в Ботсаду лабораторию.В 2011 году там планировали построить канадскую биологическую лабораторию по изучению вирусов.Однако к строительству не приступили из-за критики со стороны экологов и общественности.

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