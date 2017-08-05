Кыргызстанец Акжол Махмудов стал серебряным призером юношеского чемпионата мира по борьбе

В стартовом поединке весовой категории до 74 кг турнира по греко-римской борьбе, Акжол Махмудов добился уверенной победы над спортсменом из Норвегии Пером-Андресом Куре – 9:0.В 1/8 финала кыргызстанец также без труда расправился с соперником из Индии Саджаном Саджаном – 10:2.Следом, в четвертьфинале был повержен представитель Ирана Мохаммад Паревиз Шорби Нейази.В схватке за выход в финал Акжол Махмудов встретился с турком Али Османом Эрбей.Поединок завершился уверенной победой кыргызстанца со счетом 7:1.В схватке за золото чемпионата мира Махмудов встретился с представителем США Камалом Амиром Бэй.В тяжелом поединке американец оказался сильнее и вырвал победу со счетом 16:11.Действующий чемпион Азии Акжол Махмудов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе.На чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который проходит с 1-го по 6 августа в городе Тампере (Финляндия) Кыргызстан представляют 15 спортсменов.По итогам пяти соревновательных дней в копилке сборной четыре медали – одно золото, одно серебро и две бронзы.

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