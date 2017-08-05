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Кыргызстанец Акжол Махмудов стал серебряным призером юношеского чемпионата мира по борьбе


Дважды чемпион Азии и действующий чемпион мира среди юниоров кыргызстанец Акжол Махмудов уступил в финале мирового первенства спортсмену из США.

В стартовом поединке весовой категории до 74 кг турнира по греко-римской борьбе, Акжол Махмудов добился уверенной победы над спортсменом из Норвегии Пером-Андресом Куре – 9:0.

В 1/8 финала кыргызстанец также без труда расправился с соперником из Индии Саджаном Саджаном – 10:2.

Следом, в четвертьфинале был повержен представитель Ирана Мохаммад Паревиз Шорби Нейази.

В схватке за выход в финал Акжол Махмудов встретился с турком Али Османом Эрбей.

Поединок завершился уверенной победой кыргызстанца со счетом 7:1.

В схватке за золото чемпионата мира Махмудов встретился с представителем США Камалом Амиром Бэй.

В тяжелом поединке американец оказался сильнее и вырвал победу со счетом 16:11.

Действующий чемпион Азии Акжол Махмудов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе.

На чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который проходит с 1-го по 6 августа в городе Тампере (Финляндия) Кыргызстан представляют 15 спортсменов.

По итогам пяти соревновательных дней в копилке сборной четыре медали – одно золото, одно серебро и две бронзы.

Фото: United World Wrestling


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