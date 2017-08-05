Интернет-магазин «Амазон» продает туалетную бумагу с твитами Дональда Трампа



My husband just ordered a bunch of these to our house. I love him. #amazingtoiletpaper DISCLAIMER: We are the least political people ever we just thought it was hilarious. If I could I would vote for Olivia Pope but I don't even know if she's running this year. Stop commenting about your political beliefs and how you're going to unfollow me now because we apparently don't have the same opinion.



Публикация от Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) Май 24 2016 в 1:01 PDT







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Американские СМИ связывают продажу такой туалетной бумаги с тем, что Трамп часто критикует главу интернет-магазина Джеффа Безоса.Безос также владеет газетой «Вашингтон пост» – по словам Трампа, это издание создает «фейковые новости».Также президент обвинял Безоса в том, что он использует газету для защиты интернет-магазина «Амазон» от повышения налогов.http://www.washingtonexaminer.com/amazon-offers-trumps-tweets-on-a-roll-of-toilet-paper/article/2630616Это уже третий раз, когда имя Трампа используют в создании туалетной бумаги.До этого рулоны туалетной бумаги с изображением Трампа продавали в Мексике и Китае.В Мексике это связывают с обидой одного местного предпринимателя на Трампа за высказывания против мексиканцев.

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