Атамбаев выступил против строительства ветлаборатории в Ботаническом саду

Пожары в Ботсаду



После того как экологи и руководство Ботсада выступили против строительства лаборатории на территории сада произошла серия пожаров.



Во время пожаров сгорело более шести гектаров сухой травы, огонь уничтожил и часть коллекции уникальных растений.



Работники Ботсада отметили, что пожар происходит в одно и то же время — в 16:00.



Они считают странным, что воспламенения в нескольких локациях происходят одновременно.



Власти не в первый раз предлагают построить в Ботсаду лабораторию.



В 2011 году там планировали построить канадскую биологическую лабораторию по изучению вирусов.



Однако к строительству не приступили из-за критики со стороны экологов и общественности.



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Президент порекомендовал правительству найти другое место для строительства ветлаборатории.По его мнению, лаборатория может навредить экологии Ботсада и поставить под угрозу имеющуюся там уникальную коллекцию растений.Он сказал, что Ботанический сад находится под охраной государства и является «достоянием» республики.Кроме того, Атамбаев считает, что Ботсад нужно выделить в самостоятельное научно-исследовательское учреждение и присвоить статус «национального».При этом глава государства отметил важность подобной лаборатории для Кыргызстана для конкурентоспособности на международном рынке отечественных товаров.На строительство ветлаборатории китайские инвесторы выделят 18 млн долларов.Правительство пока не решило, где именно будет построена ветлаборатория, но уже прозвучало, что китайской стороне «понравилась» территория Ботсада.

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