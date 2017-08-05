Авторизация
 
  • 13:10 – Песня «Деспасито» стала самым просматриваемым роликом на Youtube 
  • 13:10 – Атамбаев выступил против строительства ветлаборатории в Ботаническом саду 
  • 13:10 – Турция: Стамбульский парк украсила статуя Манаса 
  • 13:10 – Ош: За месяц на джайлоо Алчалы волки убили 30 лошадей 


Турция: Стамбульский парк украсила статуя Манаса


В одном из парков Стамбула установили памятник Манасу. Профинансировал изготовление и установку монумента один из кыргызстанцев, проживающих в городе.

В парке Сютлюдже в Стамбуле установили памятник Манасу Великодушному. Об этом на своей страничке на «Фейсбуке» написал инициатор идеи Темирлан Сарлыкбек уулу.

Деньги на изготовление и установку памятника дал сам меценат. Авторами памятника стали скульпторы Токталы Мурзакаримов и Садабек Ажиев.

«Это не первый мой проект связанный с эпосом “Манас”. До этого я подготовил книгу “Манас — достояние человеческой истории”. В течение двух лет я инициировал постройку в Стамбуле памятника Манасу и полностью сам профинансировал», — сказал Сарлыкбек уулу.

Расходы скульпторов на перелет, проживание и питание взяли на себя друзья мецената.

Официальное открытие постамента планируется 9 августа.

Работа над постаментом началась в октябре 2016 года. Активисты планировали поставить рядом памятники Чингизу Айтматову, Жусупу Баласыгыну, Саякбаю Каралаеву и другим кыргызским деятелям.

По теме:

  • «Юный напарник Саякбая». История о 10-летнем манасчи

  • Видео: Памятник Манасу в голубином помете

  • Атамбаев открыл памятник Манасу в Москве


    • Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262902-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    69.3816
    +0.08%
    82.4427
    +0.41%
    1.1501
    +0.79%
    0.2076
    +0.63%