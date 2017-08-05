Турция: Стамбульский парк украсила статуя Манаса

В одном из парков Стамбула установили памятник Манасу. Профинансировал изготовление и установку монумента один из кыргызстанцев, проживающих в городе.
В парке Сютлюдже в Стамбуле установили памятник Манасу Великодушному. Об этом на своей страничке на «Фейсбуке» написал инициатор идеи Темирлан Сарлыкбек уулу.
Деньги на изготовление и установку памятника дал сам меценат. Авторами памятника стали скульпторы Токталы Мурзакаримов и Садабек Ажиев.
«Это не первый мой проект связанный с эпосом “Манас”. До этого я подготовил книгу “Манас — достояние человеческой истории”. В течение двух лет я инициировал постройку в Стамбуле памятника Манасу и полностью сам профинансировал», — сказал Сарлыкбек уулу.
Расходы скульпторов на перелет, проживание и питание взяли на себя друзья мецената.
Официальное открытие постамента планируется 9 августа.
Работа над постаментом началась в октябре 2016 года. Активисты планировали поставить рядом памятники Чингизу Айтматову, Жусупу Баласыгыну, Саякбаю Каралаеву и другим кыргызским деятелям.
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