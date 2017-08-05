Ош: За месяц на джайлоо Алчалы волки убили 30 лошадей

Волки стали чаще нападать на домашний скот жителей сельской управы Папан в Ошской области после того, как охотники нашли и забрали четырех волчат. Только за прошедший месяц погибло 30 лошадей и десятки голов прочего домашнего скота.
Волки начали охотиться на домашний скот жителей сельской управы Папан в июле.
Тогда же местные власти пригласили баткенских охотников, чтобы они помогли избавиться от стаи волков.
Но охотники не смогли выследить взрослых особей и нашли лишь четырех волчат, которых отдали сельчанам.
После этого нападения волков участились. Только за месяц на джайлоо (пастбище) Алчалы волки убили 30 лошадей.
«Волки начали нападать на мелкий рогатый скот, каждый день по 5-6 голов пропадало. Кроме того, несколько десятков лошадей уничтожили», – сказал житель села Кара-Сөгөт Урмат Каныбаев.
Местные жители предполагают, что на домашний скот нападают три-четыре волка
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