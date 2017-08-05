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Президент Мирзиеёв выслал самолет за узбекистанцами, пострадавшими в ДТП в Кыргызстане


Фото: ФликрПрезидент Шавкат Мирзиеёв направил самолет МЧС в Кыргызстан за узбекистанцами, попавшими в ДТП в Иссык-кульской области. Их увезли в Ташкент и госпитализировали.

Утром 5 августа самолет с узбекистанцами, попавшими в ДТП на Иссык-Куле, приземлился в Ташкенте.

После приземления одного из пострадавших — 10-летнего Игоря Орлова — госпитализировали в одну из городских больниц.

Самолет МЧС с бригадой медиков на борту за пострадавшими гражданами Узбекистана в Кыргызстан направил лично президент Шавкат Мирзиеев.

Граждане Узбекистана попали в аварию 3 августа. Возле села Кызыл-Орук в Иссык-кульской области столкнулся микроавтобус с узбекским танцевальным коллективом и легковой автомобиль.

В результате столкновения пострадало 18 человек, никто не погиб.

В больницу города Балыкчы отправили 9 человек, из них шестеро детей. Остальным оказали помощь на месте.

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