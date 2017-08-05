Президент Мирзиеёв выслал самолет за узбекистанцами, пострадавшими в ДТП в Кыргызстане

Первый самолёт с узбекскими туристами приземлился в аэропорту Иссык-Куля

На Иссык-Куль будут летать самолеты из Ташкента и Новосибирска

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Фото: ФликрУтром 5 августа самолет с узбекистанцами, попавшими в ДТП на Иссык-Куле, приземлился в Ташкенте.После приземления одного из пострадавших — 10-летнего Игоря Орлова — госпитализировали в одну из городских больниц.Самолет МЧС с бригадой медиков на борту за пострадавшими гражданами Узбекистана в Кыргызстан направил лично президент Шавкат Мирзиеев.Граждане Узбекистана попали в аварию 3 августа. Возле села Кызыл-Орук в Иссык-кульской области столкнулся микроавтобус с узбекским танцевальным коллективом и легковой автомобиль.В результате столкновения пострадало 18 человек, никто не погиб.В больницу города Балыкчы отправили 9 человек, из них шестеро детей. Остальным оказали помощь на месте.

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