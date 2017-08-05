Акционеры «Электрических станций» одобрили сотрудничество с Liglass Trading

Сомнения в компании Liglass Trading



Соглашение с компанией Liglass Trading на строительство створов Верхне-Нарынского ГЭС подписали 10 июля.



Через неделю после подписания договора чешские журналисты назвали компанию «убыточной» и «малоизвестной».





Операционная прибыль компании за 2014 год оказалась отрицательной в -47,9 тысяч долларов.



А за полгода до подписания сделки с Liglass Trading МИД Кыргызстана посоветовал властям не заключать контракт с этой компанией из-за отсутствия информации о ее предыдущих проектах.



Однако, Госкомитет промышленности и энергетики заявил, что не прекратит сотрудничество с компанией, у которой на счету есть 383 млн евро.



Глава компании Liglass Trading Михал Смелик сообщил, что большая часть денег для строительства гидроэлектростанций взята из его личных накоплений.



Соглашение с чешской компанией Liglass Trading было заключено после того, как Кыргызстан в одностороннем порядке разорвал предыдущее соглашение с российской компанией «РусГидро».



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Акционеры «Электрических станций» большинством голосов одобрили соглашение с чешской компанией Liglass Trading.Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС разделили на два этапа.На первом этапе чешские инвесторы выделят 57 млн долларов, а также погасят долги Кыргызстана перед российской компанией «РусГидро».На втором этапе будет выделены остальные 173 млн долларов.

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