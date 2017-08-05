Акционеры «Электрических станций» одобрили сотрудничество с Liglass Trading

На заседании акционерного общества «Электрические станции» было одобрено сотрудничество с чешской компанией Liglass Trading. Согласно договору, чешская компания должна выделить 230 млн долларов для строительства Акбулунской и Нарынской ГЭС.
Акционеры «Электрических станций» большинством голосов одобрили соглашение с чешской компанией Liglass Trading.
Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС разделили на два этапа.
На первом этапе чешские инвесторы выделят 57 млн долларов, а также погасят долги Кыргызстана перед российской компанией «РусГидро».
На втором этапе будет выделены остальные 173 млн долларов.
Сомнения в компании Liglass Trading
Соглашение с компанией Liglass Trading на строительство створов Верхне-Нарынского ГЭС подписали 10 июля.
Через неделю после подписания договора чешские журналисты назвали компанию «убыточной» и «малоизвестной».
Операционная прибыль компании за 2014 год оказалась отрицательной в -47,9 тысяч долларов.
А за полгода до подписания сделки с Liglass Trading МИД Кыргызстана посоветовал властям не заключать контракт с этой компанией из-за отсутствия информации о ее предыдущих проектах.
Однако, Госкомитет промышленности и энергетики заявил, что не прекратит сотрудничество с компанией, у которой на счету есть 383 млн евро.
Глава компании Liglass Trading Михал Смелик сообщил, что большая часть денег для строительства гидроэлектростанций взята из его личных накоплений.
Соглашение с чешской компанией Liglass Trading было заключено после того, как Кыргызстан в одностороннем порядке разорвал предыдущее соглашение с российской компанией «РусГидро».
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