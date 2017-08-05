Казахстан: Рыбаки ловят пираний в водоеме пригорода Астаны

В канале одного из пригородов Астаны обитают пираньи. Одна из рыб укусила выловившего ее рыбака.
Казахстанский рыбак Муса Хансанов выловил пиранью в одном из каналов в пригороде Астаны.
Очевидцы сняли видео, в котором рыба укусила за руку одного из рыбаков.
«Поймал рыбу, взял в руки, а она меня укусила — сильно, до крови. Посмотрел — странная, никогда таких здесь не видел. Ребята потом сказали, что это пиранья. Еще сказали, что одну такую тут уже поймали», — сообщил Хансанов изданию «Спутник Казахстан».
Это уже второй случай за лето, когда рыбаки вылавливают пиранью.
Рыбаки опасаются, что пираньи приживутся в водоеме и будут охотится стаями на других рыб и животных.
Неизвестно, как пираньи оказались в этом канале. По мнению рыбаков, рыб приобрели для аквариума и позднее выпустили в водоем.
Ареал обитания пираньи – Южная Америка. Эти рыбы охотятся стаями в бассейнах реки Амазонка.
Размножаются пираньи в период с марта по август.
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