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Казахстан: Рыбаки ловят пираний в водоеме пригорода Астаны


В канале одного из пригородов Астаны обитают пираньи. Одна из рыб укусила выловившего ее рыбака.

Казахстанский рыбак Муса Хансанов выловил пиранью в одном из каналов в пригороде Астаны.

Очевидцы сняли видео, в котором рыба укусила за руку одного из рыбаков.




«Поймал рыбу, взял в руки, а она меня укусила — сильно, до крови. Посмотрел — странная, никогда таких здесь не видел. Ребята потом сказали, что это пиранья. Еще сказали, что одну такую тут уже поймали», — сообщил Хансанов изданию «Спутник Казахстан».

Это уже второй случай за лето, когда рыбаки вылавливают пиранью.

Рыбаки опасаются, что пираньи приживутся в водоеме и будут охотится стаями на других рыб и животных.

Неизвестно, как пираньи оказались в этом канале. По мнению рыбаков, рыб приобрели для аквариума и позднее выпустили в водоем.

Ареал обитания пираньи – Южная Америка. Эти рыбы охотятся стаями в бассейнах реки Амазонка.

Размножаются пираньи в период с марта по август.

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