Трасса Кемин-Бишкек: При столкновении микроавтобуса и джипа пострадали четверо

Видео: В центре Бишкека опрокинулась маршрутка. Есть пострадавшие

Видео: Маршрутка перевернулась на трассе в Бооме, 11 человек пострадало

Бишкек: Маршрутка перевернулась после столкновения с автобусом

Вечером 4 июля по дороге из Кемина в Бишкек, в селе Алга близ города Кант, произошло ДТП.Пресс-служба Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области сообщила, что пострадали четыре человека, в том числе и ребенок.«Пострадали два пассажира маршрутки, водитель Rav4 и ее маленькая дочь», — сообщили в пресс-службе.По предварительным данным, микроавтобус с пассажирами двигался по дороге из Кемина в Бишкек.Автомобиль «Тойота Рав4» выехал со второстепенной трассы и не стал пропускать микроавтобус.В результате машины столкнулись и слетели с трассы.Четырех пострадавших отвезли в больницу очевидцы происшествия.Милиция расследует причины аварии.

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