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Трасса Кемин-Бишкек: При столкновении микроавтобуса и джипа пострадали четверо


Микроавтобус и «Тойота Рав4» столкнулись возле города Кант и слетели в кювет. Пострадали четыре человека, в том числе и ребенок.

Вечером 4 июля по дороге из Кемина в Бишкек, в селе Алга близ города Кант, произошло ДТП.

Пресс-служба Патрульной милиции по ГУВД Чуйской области сообщила, что пострадали четыре человека, в том числе и ребенок.

«Пострадали два пассажира маршрутки, водитель Rav4 и ее маленькая дочь», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, микроавтобус с пассажирами двигался по дороге из Кемина в Бишкек.

Автомобиль «Тойота Рав4» выехал со второстепенной трассы и не стал пропускать микроавтобус.


В результате машины столкнулись и слетели с трассы.

Четырех пострадавших отвезли в больницу очевидцы происшествия.

Милиция расследует причины аварии.

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