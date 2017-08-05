Россия: Суд продлил оппозиционеру Навальному испытательный срок до 2020 года

Навальный: "Было бы желание ловить жулика, а уж найти его не сложно. В сфере госзаказа его, к сожалению, сложнее не найти, чем найти"Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок по делу о хищении денег компании «Ив Роше» российскому оппозиционеру Алексею Навальному из-за «регулярных нарушений». По словам самого Навального, срок продлили, чтобы он не смог участвовать в президентских выборах.
Испытательный срок оппозиционера Алексея Навального продлен до 2020 года по решению Симоновского суда Москвы.
«Суд постановил: представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) удовлетворить, продлить испытательный срок Навальному на один год, до 30 декабря 2020», — сказала судья.
Политик считает, что продление срока связано с его участием в президентских выборах.
«Испытательный срок, напоминаю, связан с участием в выборах. Добавят еще год, в течение которого я не смогу баллотироваться», — говорит Навальный.
Ранее в крупных городах России задержали волонтеров штаба Навального. Фото: Ольга Гусева
Навального обвиняют в хищении денег компании «Ив-Роше». В 2014 году суд приговорил Алексея Навального к 3.5 годам условно и 5 годам испытательного срока, а его брата Олега к 3.5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Испытательный срок назначается судом, чтобы осужденный мог доказать исправление своим поведением.
Представители ФСИН объяснили, что срок оппозиционеру продлили из-за его регулярных нарушений — аресты Навального из-за митингов и неповиновения полиции.
«26 марта Навальный совершил неповиновение полиции, за что был доставлен в ОВД, позднее ему было назначено наказание в виде административного ареста. 12 июня он вновь совершил правонарушение», — сообщили в ФСИНе.
Борец с коррупцией
Россия: Суд постановил удалить фильм «Он вам не Димон». Навальный отказалсяАзамат Омуралиев: Президент РФ 2018. Навальный?Россия: Более 1000 человек задержаны на митингах против коррупции
Алексей Навальный — российский общественный деятель и оппозиционер.
Он стал известен в 2010 году начав борьбу с коррупцией в российских госорганах.
В 2012 году журнал «Уолл Стрит Джорнал» назвал Навального человеком, которого президент Путин больше всего боится.
Оппозиционер в 2011 году основал Фонд борьбы с коррупцией. Одним из громких событий в истории фонда стало расследование имущества премьер-министра Медведева в 2017 году.
Навальный утверждал, что он нашел яхты и виллы, которые якобы принадлежат Медведеву.
Сам премьер-министр позже назвал расследование «чушью» и «провокацией».
Навальный также известен за организацию антикоррупционных митингов в России.
В марте 2017 года прошли акции протеста под названием «Димон ответит» с требованием отстранить Путина и Медведева после результатов расследования фонда.
В июне прошел второй митинг с теми же требованиями, во время которого задержали более 1000 человек, включая самого Навального.
По теме:
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262797-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.