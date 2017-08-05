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Россия: Суд продлил оппозиционеру Навальному испытательный срок до 2020 года


Навальный: "Было бы желание ловить жулика, а уж найти его не сложно. В сфере госзаказа его, к сожалению, сложнее не найти, чем найти"Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок по делу о хищении денег компании «Ив Роше» российскому оппозиционеру Алексею Навальному из-за «регулярных нарушений». По словам самого Навального, срок продлили, чтобы он не смог участвовать в президентских выборах.

Испытательный срок оппозиционера Алексея Навального продлен до 2020 года по решению Симоновского суда Москвы.

«Суд постановил: представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) удовлетворить, продлить испытательный срок Навальному на один год, до 30 декабря 2020», — сказала судья.

Политик считает, что продление срока связано с его участием в президентских выборах.

«Испытательный срок, напоминаю, связан с участием в выборах. Добавят еще год, в течение которого я не смогу баллотироваться», — говорит Навальный.

Ранее в крупных городах России задержали волонтеров штаба Навального. Фото: Ольга Гусева

Навального обвиняют в хищении денег компании «Ив-Роше». В 2014 году суд приговорил Алексея Навального к 3.5 годам условно и 5 годам испытательного срока, а его брата Олега к 3.5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Испытательный срок назначается судом, чтобы осужденный мог доказать исправление своим поведением.

Представители ФСИН объяснили, что срок оппозиционеру продлили из-за его регулярных нарушений — аресты Навального из-за митингов и неповиновения полиции.

«26 марта Навальный совершил неповиновение полиции, за что был доставлен в ОВД, позднее ему было назначено наказание в виде административного ареста. 12 июня он вновь совершил правонарушение», — сообщили в ФСИНе.

Борец с коррупцией





Алексей Навальный — российский общественный деятель и оппозиционер.

Он стал известен в 2010 году начав борьбу с коррупцией в российских госорганах.

В 2012 году журнал «Уолл Стрит Джорнал» назвал Навального человеком, которого президент Путин больше всего боится.

Оппозиционер в 2011 году основал Фонд борьбы с коррупцией. Одним из громких событий в истории фонда стало расследование имущества премьер-министра Медведева в 2017 году.

Навальный утверждал, что он нашел яхты и виллы, которые якобы принадлежат Медведеву.

Сам премьер-министр позже назвал расследование «чушью» и «провокацией».

Навальный также известен за организацию антикоррупционных митингов в России.

В марте 2017 года прошли акции протеста под названием «Димон ответит» с требованием отстранить Путина и Медведева после результатов расследования фонда.

В июне прошел второй митинг с теми же требованиями, во время которого задержали более 1000 человек, включая самого Навального.

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