Иссык-Куль: Власти будут бороться с автомобилистами, въезжающими на пляжи

Госэкотехинспекция начнет проверять северное побережье Иссык-Куля на факт въезда автомобилей на пляжи. Въезд на пляжи запрещен, штраф за нарушение составляет от трех до пяти тысяч сомов.
Глава Госэкотехинспекции Канатбек Муратбеков поручил пресекать въезды автомобилей на пляжи Иссык-Куля.
Теперь все зоны отдыха на северном побережье будут проверяться.
Ведомство хочет планирует сотрудничать с местными властями и милицией — ради объяснительных работ с отдыхающими.
«Мало того что люди заезжают на пляжи на машинах, так некоторые еще и купают в озере домашних животных. Инспекторы штрафуют их за причинение вреда экологии, но такие факты все еще выявляются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее на пляже между пансионатами «Асыл-Таш» и «Аалам» сняли на видео, как машина «Ауди» въехала в озеро.
Милиция установила, что водитель был пьян и не справился с управлением.
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