Иссык-Куль: Власти будут бороться с автомобилистами, въезжающими на пляжи

Видео: «Ауди» заехала в озеро Иссык-куль. Милиция задержала водителя

Милиция отштрафует водителя джипа, который ездил по пляжу Иссык-куля

Глава Госэкотехинспекции Канатбек Муратбеков поручил пресекать въезды автомобилей на пляжи Иссык-Куля.Теперь все зоны отдыха на северном побережье будут проверяться.Ведомство хочет планирует сотрудничать с местными властями и милицией — ради объяснительных работ с отдыхающими.«Мало того что люди заезжают на пляжи на машинах, так некоторые еще и купают в озере домашних животных. Инспекторы штрафуют их за причинение вреда экологии, но такие факты все еще выявляются», — сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее на пляже между пансионатами «Асыл-Таш» и «Аалам» сняли на видео, как машина «Ауди» въехала в озеро.Милиция установила, что водитель был пьян и не справился с управлением.

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