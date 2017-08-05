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Как ученые контролируют качество иссык-кульской воды


Много лет назад качество воды на глубине в кыргызстанском Иссык-Куле контролировали аж четыре раза в год, потом эту работу прекратили из-за нехватки денег. Сейчас глубинный мониторинг начали вновь – ученые говорят, что за двадцать лет вода, в целом, не стала грязнее, но воздействие людей на озеро не назовешь благотворным, а его последствия могут однажды стать ощутимыми.

Оригинал материала опубликован на сайте Ливень living asia. Автор материала – экс-редактор Kloop.kg Дмитрий Мотинов.

Кыргызское озеро Иссык-Куль не может не впечатлять – среди горных хребтов обосновался один из крупнейших водоемов мира, вода в котором в безветренную погоду прозрачна, словно хрусталь.

Он занимает шестое место в списке самых глубоких озер, а местные жители нередко называют его «морем» – ведь порой облака закрывают горные вершины на противоположном берегу и тогда Иссык-Куль кажется почти безграничным, как настоящий океан.

Море солнца, чистая вода и пейзажи на любой вкус – от широких песчаных пляжей до красных горных каньонов – привлекают туристов. И местные жители, конечно, спешат на этом заработать.

Для многих из них деньги, полученные за короткий летний сезон – главный доход в году. Поэтому на берегу, кроме больших пансионатов и санаториев, постоянно строятся десятки новых небольших гостевых домов. Нагрузка на озеро постепенно растет.

Одновременно с развитием туризма в 90-х годах прекратился глубинный контроль за качеством озерной воды – у Кыргызстана просто не было на это денег.

В последние несколько лет эта работа возобновилась в ходе проекта «KGZ-Вода/Иссык-Куль», который поддержало правительство Финляндии.

Его реализует кыргызское Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) и Кыргызгидромет при участии Финского института окружающей среды.

«Человек – не самое лучшее создание природы, – вздыхает Ольга Шестова, сотрудница ГАООСЛХ. – Он испортит все, что можно испортить».

Готовясь к взятию образцов воды с борта специального катера, она рассуждает о мусоре, который в огромных количествах оставляют туристы и местные жители на Иссык-Кульских пляжах.



Кыргызские и финские специалисты пользуются небольшим катером, чтобы взять образцы воды там, где более крупное судно не пройдет – недалеко от берега.

Всего в 2017 году экологи делают замеры в 39 точках озера. Двумя годами ранее, когда глубинный мониторинг только возобновился, их было только 20 – с тех пор это количество растет.

На больших глубинах специалисты делают замеры с научно-исследовательского судна «Молтур» – оно принадлежит Кыргызгидромету и было специально доставлено из РСФСР в Кыргызстан в конце 60-х годов.

На корабле есть необходимое для проведения исследований оборудование и даже небольшая лаборатория.

“Весь северный берег Иссык-Куля застроен санаториями и частным сектором. Сброс сточных вод в озеро запрещен – за это установлены штрафы. Но в Иссык-Куль сточные воды могут попасть и через грунт – последствия могут оказаться необратимыми.

В период летнего отдыха нагрузка на озеро увеличивается, с каждым годом растет количество водного транспорта: скутеры, катера, яхты. Это может значительно повлиять на состояние воды в озере не только в прибрежной зоне, но и во всей акватории”, – говорит начальник управления наблюдения за загрязнением природной среды Кыргызгидромета Людмила Нышанбаева.



В каждой из 39 точек экологи делают замеры воды на разных глубинах – от полуметра и до самого дна. После этого эти образцы воды исследуются в лабораториях.

Первые анализы проводятся тут же, на борту корабля, а более сложные – в стационарных лабораториях Кыргызгидромета и Госагентства охраны окружающей среды.

Среди них химический состав, уровень минерализации, электропроводность и насыщенность воды кислородом.

Последний показатель, говорят экологи, имеет большое значение не только для рыб, живущих в Иссык-Куле – понижение количества кислорода говорит о загрязненности водоема, но в кыргызском озере этот показатель остается высоким.



Кроме лабораторных анализов, участники проекта проводят и другие исследования – нехитрые на первый взгляд, но не менее важные.

Для определения прозрачности и цветности воды используется специальный прибор – диск Секки. Это обычный белый диск, который используют для изучения воды еще с XIX века.

Прибор на тросе опускают в воду, пока он не пропадет из виду – глубина, на которой он перестал быть виден, показывает прозрачность воды.

По данным исследований, иссык-кульская вода сохраняет прозрачность вплоть до 19 метров.

После этого диск поднимают на половину этой глубины и замеряют цветность.

Цвет воды на фоне белого диска сравнивают со специальной шкалой – небольшой деревянной коробкой, доставшейся ученым еще с советских времен – в ней расположены небольшие ампулы с водой разного цвета.




Сравнивая показатели советских времен с современными, специалисты говорят, что состав иссык-кульской воды значительно не поменялся.

Озеро пока сохраняет высокую способность к самоочищению и вдали от берега остается чистым круглый год.

Основной вред Иссык-Кулю наносится в прибрежной зоне во время туристического сезона, а самое загрязненное место – побережье у города Балыкчи в районе судоремонтного завода и нефтяной базы.



Ольга Шестова, из ГАООСЛХ подтверждает, что за последние 20 лет состав иссык-кульской воды особо не изменился, но, по ее словам, это не значит, что Иссык-Куль эксплуатируется рационально.

“Ухудшение качества воды – это процесс очень длительный. На те наши неблаговидные поступки, которые сейчас есть, озеро отзовется позже.

Оно очень сложный организм и мы не можем сказать, на каком этапе наступит момент невозврата. Об этом проводились очень сложные исследования, но к единому мнению никто так и не пришел.

Антропогенная нагрузка здесь очень высока. Нас выручает только то, что зимой озеро привлекает гораздо меньше туристов”, – говорит Шестова.



Эксперт вспоминает, что в советское время двухкилометровая прибрежная зона была заповедна – в ней нельзя было заниматься никакой хозяйственной деятельностью, кроме возведения здравниц и пионерлагерей.

Сейчас же эту зону сократили до 100 метров, ссылаясь на то, что озеро довольно большое.

Она говорит, что у Иссык-Куля очень хорошая самоочищающая способность, но и этому есть свой предел.

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