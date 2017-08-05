Песня «Деспасито» стала самым просматриваемым роликом на Youtube

Песня пуэрориканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки «Деспасито» за полгода набрала более 3 млрд просмотров на «Ютубе», а на музыкальных сервисах «Амазон», «Гугл плэй», «Эппл мьюзик» его проиграли 4,6 млрд раз.
Песня была выпущена 13 января этого года и к августу стала самым популярным роликом на Youtube, набрав (на время публикации материала) 3 005 606 587 просмотров.
Песня Луиса Фонти сместила с пьедестала Уиз Халифа и Чарли Пута с их песней «See You Again».
Саундтрек «Форсажа», посвященный погибшему в автокатастрофе актеру Полу Уокеру, стал самым просматриваемым роликом видеохостинга в июле, оставив позади южнокорейского музыканта Пак Чэ Сана (PSY).
PSY и его «Gangnam style» был лидером Youtube в течение пяти лет.
Исполнитель «Деспасито» Луис Фонси признался в интервью изданию Би-Би-Си, что не ожидал такого «бешеного успеха”.
«Какое-то безумие. Не хочу использовать слово “случайность”, поскольку я сознательно пытался написать хит, но такого я не ожидал. Просто хотел, чтобы люди танцевали», – сказал он.
Песня стала настолько популярной, что в интернете появилось множество ее кавер-версий.
Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер записал англоязычную версию песню, но в живую спеть на испанском языке не смог.
Перепели песню и в Кыргызстане.
Толгонай Арзыкеева спела эту песню и выложила в «Инстаграм» и на сегодняшний его просмотрели более 300 тысяч раз.
По многочисленным просьбам Despacito
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