Авторизация
 
  • 07:19 – «Зенит» сыграет с «Бней Иегудой» в ответном раунде квалификации Лиги Европы 
  • 07:05 – Песня «Деспасито» стала самым просматриваемым роликом на Youtube 
  • 07:05 – Как ученые контролируют качество иссык-кульской воды 
  • 06:54 – Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 05.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас 


Песня «Деспасито» стала самым просматриваемым роликом на Youtube


Песня пуэрориканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки «Деспасито» за полгода набрала более 3 млрд просмотров на «Ютубе», а на музыкальных сервисах «Амазон», «Гугл плэй», «Эппл мьюзик» его проиграли 4,6 млрд раз.

Песня была выпущена 13 января этого года и к августу стала самым популярным роликом на Youtube, набрав (на время публикации материала) 3 005 606 587 просмотров.




Песня Луиса Фонти сместила с пьедестала Уиз Халифа и Чарли Пута с их песней «See You Again».

Саундтрек «Форсажа», посвященный погибшему в автокатастрофе актеру Полу Уокеру, стал самым просматриваемым роликом видеохостинга в июле, оставив позади южнокорейского музыканта Пак Чэ Сана (PSY).




PSY и его «Gangnam style» был лидером Youtube в течение пяти лет.




Исполнитель «Деспасито» Луис Фонси признался в интервью изданию Би-Би-Си, что не ожидал такого «бешеного успеха”.

«Какое-то безумие. Не хочу использовать слово “случайность”, поскольку я сознательно пытался написать хит, но такого я не ожидал. Просто хотел, чтобы люди танцевали», – сказал он.

Песня стала настолько популярной, что в интернете появилось множество ее кавер-версий.

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер записал англоязычную версию песню, но в живую спеть на испанском языке не смог.




Перепели песню и в Кыргызстане.

Толгонай Арзыкеева спела эту песню и выложила в «Инстаграм» и на сегодняшний его просмотрели более 300 тысяч раз.


По многочисленным просьбам Despacito


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262746-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%