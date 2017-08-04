Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золото молодежного чемпионата мира по борьбе

На чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который проходит с 1-го по 6 августа в городе Тампере (Финляндия), стартовали соревнования среди женщин. Сразу две медали сборной Кыргызстана принесли Айпери Медет кызы и Мээрим Джуманазарова.В ⅛ финала женского турнира весовой категории до 72 кг, Айпери Медет кызы уложила на лопатки представительницу Швеции Дениз Сабину Макоту Строем, а следом за ней, без труда выиграла поединок против итальянки Елены Пьоллай – 8:0.В полуфинале кыргызской спортсменке предстояло встретиться с россиянкой Кристиной Шумовой. За 26 секунд поединка, Медет кызы набрала 10 очков и добилась досрочной победы.В финальной схватке Айпери Медет кызы противостояла японка Ясуха Мацуюки.В тяжелом поединке кыргызстанка буквально на последних секундах сумела сравнять счет, а затем и вырвать у соперницы золото чемпионата мира.Четвертый соревновательный день также принес в копилку сборной Кыргызстана еще одну бронзовую медаль. В весовой категории до 67 кг третьей стала действующая чемпионка Азии Мээрим Джуманазарова.В ⅛ и ¼ финала соревнований, кыргызстанка одержала победу над спортсменками из Франции и Германии.В полуфинале Джуманазарова уступила вице-чемпионке Панамериканских игр Юдари Санчез Родригез из Кубы – 2:5.В схватке за бронзу чемпионата кыргызстанка встретилась с представительницей Норвегии Хедой Хауг Странг и одержала досрочную победу – 10:0.Мээрим ДжуманазароваБронза Мээрим Джуманазаровой стала для сборной Кыргызстана второй на этом турнире. Первую бронзовую медаль 1 августа завоевал Акбар Кенжебек уулу, выступавший в весовой категории до 50 кг.В пятый соревновательный день начнут выступления борцы греко-римского стиля.Чемпионат мира по борьбе среди юниоров стартовал в Финляндии 1 августа и продлится до 6-го. На первенстве Кыргызстан представляют 15 спортсменов.

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