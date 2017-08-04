ЕСПЧ: Власти России не должны выдворять Феруза пока рассматривается его жалоба

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал российским властям, что они не могут выдворить журналиста Али Феруза в Узбекистан, пока его дело рассматривается в суде Страсбурга. Ранее Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Феруза из России за нарушение миграционного законодательства.
ЕСПЧ вынес решение, опираясь на то, что выдворение Феруза может привести к причинению непоправимого вреда здоровью или угрозе жизни.
Заявку в ЕСПЧ отправили юристы Кирилл Коротеев и Татьяна Глушкова из правозащитного центра «Мемориал»
Полиция задержала Феруза 1 августа. В этот же день Басманный суд Москвы принял решение о выдворении журналиста из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства.
Феруз приехал в Россию в 2011 году в поисках политического убежища из-за проблем с узбекскими властями. В 2008 году Феруз был похищен узбекскими спецслужбами. В течении двух дней его пытали, пытаясь завербовать.
Российские власти отказались предоставить ему убежище.
В 2012 году он потерял паспорт и не смог вернуться за его восстановлением в Узбекистан, не желая вновь подвергать себя риску.
В Москве он работал в редакции «Новой Газеты». После оглашения приговора о выдворении Феруз попытался покончить с собой, заявив, «что лучше умрет, чем вернется в Узбекистан».
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