ЕСПЧ: Власти России не должны выдворять Феруза пока рассматривается его жалоба



«Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан»: Али Феруз пытался покончить с собой



ЕСПЧ вынес решение, опираясь на то, что выдворение Феруза может привести к причинению непоправимого вреда здоровью или угрозе жизни.Заявку в ЕСПЧ отправили юристы Кирилл Коротеев и Татьяна Глушкова из правозащитного центра «Мемориал»Полиция задержала Феруза 1 августа. В этот же день Басманный суд Москвы принял решение о выдворении журналиста из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства.Феруз приехал в Россию в 2011 году в поисках политического убежища из-за проблем с узбекскими властями. В 2008 году Феруз был похищен узбекскими спецслужбами. В течении двух дней его пытали, пытаясь завербовать.Российские власти отказались предоставить ему убежище.В 2012 году он потерял паспорт и не смог вернуться за его восстановлением в Узбекистан, не желая вновь подвергать себя риску.В Москве он работал в редакции «Новой Газеты». После оглашения приговора о выдворении Феруз попытался покончить с собой, заявив, «что лучше умрет, чем вернется в Узбекистан».

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