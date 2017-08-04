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Ош: Как музей «Сулайман-Тоо» остался без директора после двух скандалов


Министерство культуры и туризма пока не может найти директора для музейного комплекса «Сулайман-Тоо». Предыдущий директор Абдраим Тургунбаев уволился по собственному желанию после того как персонал обвинил его в «насмешках над беременной». На этот пост назначили певицу Самару Каримову, но она ушла с должности всего через день.

Министерство культуры и туризма сообщило, что пока неизвестно, когда назначит нового директора для музея «Сулайман-Тоо».

Тургунбаев, который возглавлял комплекс в течение семи лет, уволился после того, как его обвинили в «насмешках над беременной» и злоупотреблении должностными полномочиями.

По словам сотрудников, директор заставил беременную женщину красить ограждение на вершине горы Сулайман-Тоо.

«Когда я спросила, почему меня унижают, он начал смеяться и заявил, что если я хочу хорошего отношения, могу сделать аборт. Этому свидетели все мои коллеги. Что это такое?» — сказала сотрудница музея.

Кроме того, некоторые работники неоднократно жаловались на то, что директор отбирает их премии и незаконно назначает на разные должности своих родственников.

Сам Тургунбаев отрицал все обвинения в свой адрес и обвинил своих подчиненных в сговоре с владельцами бизнес-объектов на территории музея. По его словам, сотрудники выступали против него, чтобы скрыть собственные недостатки в работе.

Певица и жена представителя Минкультуры

После увольнения Тургунбаева на пост директора музея назначили 26-летнюю певицу и актрису Самару Каримову. Такое решение Министерства культуры и туризма вызвало недовольство и критику.

Выяснилось, что Каримова является женой главы Южного культурного центра Министерства культуры и туризма Асана Мансурова.

Многие также посчитали, что 26-летняя девушка не может возглавлять исторический объект.

Каримова проработала на посту директора всего один день, после чего добровольно ушла с должности. В интервью радио «Азаттык» она заявила, что «кыргызское общество не готово принять молодых руководителей».

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