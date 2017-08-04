Иссык-Куль: В пансионате «Кыргызское взморье» сбили шестилетнего мальчика. Он в реанимации

Наезд на мальчика произошел вечером 2 августа на территории пансионата «Кыргызское взморье». Водитель «Хонды Фит» сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе.После столкновения мальчика доставили в реанимацию с различными травмами.23-летнего мужчину, сбившего ребенка, задержали и взяли с него подписку о невыезде.Как сообщили Kloop.kg в Иссык-Кульском УВД, в момент наезда водитель был трезв и не заметил мальчика «по неосторожности».Милиция поставила машину мужчины на штрафстоянку и начала расследование.

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