Адвокаты Азимовых заявили о давлении из-за информации о пытках в «секретной тюрьме»



«Пытали током, лишали еды». Как Акрама Азимова заставляли признаться в причастности к питерскому теракту



О задержании Ольги Динзе сообщил ее коллега Дмитрий Динзе, который защищает брата Акрама Аброра Азимова.По его словам, после встречи со своим подзащитным, адвокат Ольга Динзе отказалась предоставлять сотрудникам СИЗО заметки Акрама Азимова по уголовному делу о теракте в питерском метро.Адвокат также утверждает, что Акраму Азимову угрожали карцером, за его просьбу не отдавать записи сотрудникам СИЗО.Динзе связывают этот инцидент с требованием не допускать сотрудников Федеральной службы безопасности к их подзащитным.«Всю ситуацию мы связываем с местью работников СИЗО за борьбу по непосещению оперативными сотрудниками ФСБ наших клиентов, которые сломали в настоящее время Аброра Азимова, но не сломали Акрама по показаниям адвокатам, связанным с секретной тюрьмой ФСБ», — говорится в сообщении адвоката.Сотрудники СИЗО утверждают, что хотели ознакомиться с «рукописными листами неизвестного содержания», которые обвиняемый передал адвокату.Отказ адвоката подчиняться требованиям работников СИЗО был зафиксирован и документы об этом переданы в прокуратуру для реагирования.Ранее адвокат Динзе также сообщил о том, что сотрудники ФСБ вынудили Аброра Азимова отказаться от своих показаний о пытках в «секретной тюрьме» под угрозой «расправы над ним и его родственниками».О пытках братьев Азимовых в «секретной тюрьме» ФСБ в конце июля сообщило издание «Репаблик».Официально российские власти никак не комментируют существование подобного учреждения.Братья Аброр и Акрам Азимовы, которые являются уроженцами Кыргызстана, обвиняются в содействии организации теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля этого года.В результате взрыва в вагоне метро погибло 16 человек, более ста пострадали. Исполнителем теракта следствие считает уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова.

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