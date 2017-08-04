Адвокат Ольга Динзе заявила о том, что ее незаконно задержали в СИЗО после свидания с ее подзащитным Азимовым



«Пытали током, лишали еды». Как Акрама Азимова заставляли признаться в причастности к питерскому теракту



Адвокат Ольга Динзе, защищающая Акрама Азимова, заявила о давлении на нее со стороны сотрудников СИЗО, в котором содержится Азимов.По ее словам, Азимов расписал на бумаге информацию по уголовному делу свою позицию и передал эти записи своему адвокату во время свидания в СИЗО.«В это время залетели сотрудники СИЗО и сказали, чтобы я отдала им то, что передал мне мой подзащитный. Я отказалась. Мы не можем предоставить эти записи сотрудникам службы исполнения наказаний, которые затем предоставят эту информацию оперативным сотрудникам ФСБ», — сказала Динзе в интервью Kloop.kgПосле этого сотрудники СИЗО не выпускали адвоката из здания в течение 4 часов и требовали отдать им все записи. Они ссылались на закон, по которому вся переписка в СИЗО цензурируется его администрацией.«Фактически меня лишили свободы. Они провоцировали меня на то, чтобы я отдала им эти документы», — сказала Динзе.Однако в течение этого времени адвокат отказывалась отдавать бумаги сотрудникам следственного изолятора без разрешения ее подзащитного Азимова.«Согласно закону об адвокатуре, вся информация, которую я получила от своего подзащитного, может быть передана третьим лицам только с его разрешения. Он мне такого разрешения не давал», — сказала Динзе.В итоге, так и не получив записи Азимова от его адвоката, сотрудники СИЗО составили акт против Динзе о «невыполнении требований администрации» и отправили его в генеральную прокуратуру России.Сотрудники СИЗО утверждают, что хотели ознакомиться с «рукописными листами неизвестного содержания», которые обвиняемый передал адвокату.Сама Динзе отметила, что намерена обжаловать действия сотрудников СИЗО.Она сказала, что несмотря на то, что ее подзащитного физически не пытают, на него все еще оказывается психологическое давление.«Они могут сделать все что угодно. Мой подзащитный не застрахован. Но в данной ситуации ему начали угрожать штрафным изолятором. Я спросила его: “Ты готов идти до конца?“ Он сказал, что готов», — заключила Динзе.На прошлой неделе, адвокаты братьев Азимовых заявили о том, что их подзащитных пытали в «секретной тюрьме» ФСБ для дачи признательных показаний.По словам адвоката Акрама Азимова Ольги Динзе ее подзащитного держали в одиночной камере, не давали ему еду и «выбивали» из него признательные показания разрядами тока.Спустя несколько дней один из братьев Аброр Азимов «был вынужден» отказаться от жалоб на пытки из-за давления со стороны сотрудников ФСБ.Братья Аброр и Акрам Азимовы являются уроженцами Кыргызстана. Власти России обвиняют их в организации теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля этого года.В результате взрыва в вагоне метро погибло 16 человек, более ста пострадали. Исполнителем теракта следствие считает уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова.

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