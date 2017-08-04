Власти пока не приняли решение о строительстве ветлаборатории на территории Ботсада



Ботанический сад: Два гектара сухостоя сгорели из-за непотушенной сигареты



По словам заместителя директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Амангелди Исаева, решение о месте строительства ветлаборатории пока не принято, стороны обсуждают этот вопрос.«Одним из условий китайской стороны была территория в пределах города, Ботанический сад им очень понравился. Но мы рассматриваем и другие варианты», — сказал он.По его словам, китайские партнеры выделят грант на строительство в размере 18 млн долларов. Исаев утверждает, что лаборатория не представляет угрозы для жителей города и будет занимать всего 1 гектар земли.Руководство и экологи выступили против строительства лаборатории в Ботсаду.Эколог и глава инициативной группы «Арча» Дмитрий Ветошкин считает, что территория Ботанического сада не предназначена для строительства подобных объектов.По его словам, подобная лаборатория нужна для Кыргызстана, но построить ее стоит в другом месте, потому что Ботанический сад никак не связан с ветеринарией и пищевой безопасностью.«Ботанический сад — особо охраняемая зона, в таких местах недопустимо строительство объектов, которые могут повлиять на растения и животных. Это капитальное строительство сильно повлияет на окружающую среду», — сказал он.После заявления экологов и руководства Ботсада на его территории произошла серия пожаров. Во время пожаров сгорело более шести гектаров сухой травы, огонь уничтожил и часть коллекции уникальных растений.Работники Ботсада отметили, что пожар происходит в одно и то же время — в 16:00. Они считают странным, что воспламенения в нескольких локациях происходят одновременно.Власти не в первый раз предлагают построить в Ботсаду лабораторию. В 2011 году там планировали построить канадскую биологическую лабораторию по изучению вирусов. Однако к строительству не приступили из-за критики со стороны экологов и общественности.

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