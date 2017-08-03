Авторизация
 
  • 15:50 – «Пытали током, лишали еды». Как Акрама Азимова заставляли признаться в причастности к питерскому теракту 
  • 15:50 – Журналистку избили во время рейда с милицией. Нападавшие задержаны 
  • 15:50 – Иссык-Куль: В аварию попали 18 человек. Никто не погиб 
  • 15:50 – ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты. Это Темир Сариев 


ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты. Это Темир Сариев


Центризбирком зарегистрировал первого кандидата в президенты. Им стал Темир Сариев от партии «Ак Шумкар».

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручила Сариеву удостоверение кандидата на пост президента страны.






Темира Сариева зарегистрировали кандидатом в президенты Кыргызской Республики по номером 1.

Posted by Nazira Ahmedova on Thursday, August 3, 2017




Сариев первым из всех кандидатов сдал в ЦИК более 60 тысяч подписей граждан в его поддержку. Он одним из первых сдал тест на знание кыргызского языка.

Регистрация кандидатов в президенты продлится до 10 сентября. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года. Претенденты на пост президента должны сдать тест по кыргызскому языку, выплатить 1 миллион сомов в качестве залога и предоставить 30 тысяч подписей.

Сейчас принять участие в выборах хотят 58 человек, в числе которых премьер-министр и кандидат от пропрезидентской СДПК Сооронбай Жээнбеков, оппозиционер Омурбек Текебаев и лидер-партии «Республика» Омурбек Бабанов.

Темир Сариев — один из кандидатов на пост президента, партия «Ак Шумкар» выдвинула его 19 июня.

Сариев ранее занимал пост премьер-министра, но подал в отставку на фоне скандала с тендером на строительство дороги Балыкчы-Корумду.

Его обвинили в продвижении интересов китайской компании «Лонг-Хай», которая победила в тендере, не имея лицензии.

Сам Сариев опроверг обвинения, но уступил кресло премьер-министра Сооронбаю Жээнбекову.

По теме:


  • Выборы-2017: Темир Сариев первым сдал подписи в ЦИК



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262052-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3250
+0.93%
82.1051
+0.84%
1.1411
+0.64%
0.2063
+0.49%