ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты. Это Темир Сариев

Центризбирком зарегистрировал первого кандидата в президенты. Им стал Темир Сариев от партии «Ак Шумкар».
Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручила Сариеву удостоверение кандидата на пост президента страны.
Темира Сариева зарегистрировали кандидатом в президенты Кыргызской Республики по номером 1.
Posted by Nazira Ahmedova on Thursday, August 3, 2017
Сариев первым из всех кандидатов сдал в ЦИК более 60 тысяч подписей граждан в его поддержку. Он одним из первых сдал тест на знание кыргызского языка.
Регистрация кандидатов в президенты продлится до 10 сентября. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года. Претенденты на пост президента должны сдать тест по кыргызскому языку, выплатить 1 миллион сомов в качестве залога и предоставить 30 тысяч подписей.
Сейчас принять участие в выборах хотят 58 человек, в числе которых премьер-министр и кандидат от пропрезидентской СДПК Сооронбай Жээнбеков, оппозиционер Омурбек Текебаев и лидер-партии «Республика» Омурбек Бабанов.
Темир Сариев — один из кандидатов на пост президента, партия «Ак Шумкар» выдвинула его 19 июня.
Сариев ранее занимал пост премьер-министра, но подал в отставку на фоне скандала с тендером на строительство дороги Балыкчы-Корумду.
Его обвинили в продвижении интересов китайской компании «Лонг-Хай», которая победила в тендере, не имея лицензии.
Сам Сариев опроверг обвинения, но уступил кресло премьер-министра Сооронбаю Жээнбекову.
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