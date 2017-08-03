Журналистку избили во время рейда с милицией. Нападавшие задержаны

Главного редактора издания Radar.kg Карачач Шакирову избили во время рейда с милицией. На нападавших возбудили уголовное дело по факту хулиганства.
Шакирову избили в ночь на 2 августа, когда она вместе с сотрудниками милиции во время рейда выехала по вызову в жилой дом на Токтогула-Уметалиева. Жильцы пожаловались, что в одной из квартир шумят молодые люди.
«Возле подъезда сидела, как мне показалось, девушка. Она плакала и говорила, что ее обидели в той самой квартире. Милиционер постучал. Дверь открыла девушка, которая выглядела как-то странно. Потом-то я поняла, что это был мужчина в женской одежде. Он ударил милиционера в лицо», — рассказывает Шакирова.
На своей странице в фэйсбуке она обвинила «геев и транссексуалов» в нападении на нее.
Сегодня утром с сотрясением головного мозга, со множественными ушибами меня в срочном порядке госпитализировали в БНИЦТ…
Posted by Карачач Шакирова on Wednesday, August 2, 2017
Позже, в интервью изданию «Кактус», Шакирова сказала, что ее ударили камнем по голове.
«Во время съёмок на меня напали геи и транссексуалы, которые избили меня, разбили камеру, порвали мою одежду и сорвали ювелирные изделия» — рассказала Шакирова.
После нападения журналистка обратилась в больницу, где ей поставили диагноз — сотрясение мозга и ушибы различной степени тяжести.
Пресс-секретарь ГУВД Адыл Оморов сказал в интервью Kloop.kg, что молодые люди напали на милиционеров и порвали им одежду.
«Они не подчинились сотрудникам милиции, применив силу, порвали одежду сотруднику милиции. Кроме того, применили силу в отношении главного редактора Radar.kg», — соообщил он.
Оморов заявил, что нападавшие были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Насчет ориентации их ничего не могу сказать. Какая разница какой ориентации, они просто являются такими же гражданами», — сказал он.Фото взято с Facebook.
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