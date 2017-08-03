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Иссык-Куль: В аварию попали 18 человек. Никто не погиб


Крупная авария произошла в районе села Кызыл-Орук в Иссык-Кульской области. Участниками столкновения микроавтобуса и легковой машины стали 18 человек. Девять человек доставили в больницу, шестеро из них дети.

Новость обновлена в 16:46.

Микроавтобус столкнулся с автомобилем марки «Мазда» утром 3 августа.




В микроавтобусе ехал танцевальный коллектив из Узбекистана из 13 человек, а в «Мазде» находились пять пассажиров.






3 августа 2017 года на трассе Бишкек-Балыкчи в Иссык-Кульском районе с. Кызыл-Орук произошла еще одна крупная автоавария…

Posted by Elena Bayalinova on Thursday, August 3, 2017


По информации Минздрава, в больницу с различными травмами доставили девять человек, шестеро из которых дети. Одному из пострадавших детей три года.

Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

Милиция выясняет подробности случившегося.

Фото: Super.kg

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