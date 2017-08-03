Иссык-Куль: В аварию попали 18 человек. Никто не погиб



3 августа 2017 года на трассе Бишкек-Балыкчи в Иссык-Кульском районе с. Кызыл-Орук произошла еще одна крупная автоавария…



Posted by Elena Bayalinova on Thursday, August 3, 2017





Иссык-Куль: В аварии возле села Тамчы погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка



Иссык-Куль: Годовалая девочка погибла в аварии, еще три человека в больнице



Новость обновлена в 16:46.Микроавтобус столкнулся с автомобилем марки «Мазда» утром 3 августа.В микроавтобусе ехал танцевальный коллектив из Узбекистана из 13 человек, а в «Мазде» находились пять пассажиров.По информации Минздрава, в больницу с различными травмами доставили девять человек, шестеро из которых дети. Одному из пострадавших детей три года.Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.Милиция выясняет подробности случившегося.

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