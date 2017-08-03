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Бокс: Владимир Кличко объявил о завершении карьеры


Многократный чемпион мира Владимир Кличко решил завершить боксерскую карьеру. В ноябре этого года у него был запланирован бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.

О своем решении именитый боксер сообщил фанатам на ютуб-канале братьев Кличко.

«В определенный момент жизни в силу определенных обстоятельств мы хотим переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе жизни, к новым вызовам и испытаниям, с которыми придется столкнуться. И я – не исключение из правила. Пришла моя очередь сделать это», – сказал Кличко-младший в видеообращении.




Поединок за звание чемпиона мира по версии IBF между 41-летним Кличко и Энтони Джошуа прошел 30 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Тогда 27-летний британец сумел уложить украинского спортсмена техническим нокаутом в 11 раунде.

              Энтони Джошуа празднует победу над Владимиром Кличко (апрель 2017). Фото: Getty Images
Матч-реванш между Кличко и Джошуа был запланирован на 11 ноября этого года. Бой должен был состояться в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

За профессиональную карьеру Владимир Кличко провел 69 поединков, 64 из которых завершились победой украинца (53 — нокаутом).

Владимир Кличко — бывший чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA, он второй в списке боксеров, которым удавалось удержать пояс чемпиона мира в тяжелом весе дольше всего (9 лет и 7 месяцев).

Фото: AFP

 


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