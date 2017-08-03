Бокс: Владимир Кличко объявил о завершении карьеры

О своем решении именитый боксер сообщил фанатам на ютуб-канале братьев Кличко.«В определенный момент жизни в силу определенных обстоятельств мы хотим переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе жизни, к новым вызовам и испытаниям, с которыми придется столкнуться. И я – не исключение из правила. Пришла моя очередь сделать это», – сказал Кличко-младший в видеообращении.Поединок за звание чемпиона мира по версии IBF между 41-летним Кличко и Энтони Джошуа прошел 30 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Тогда 27-летний британец сумел уложить украинского спортсмена техническим нокаутом в 11 раунде.Энтони Джошуа празднует победу над Владимиром Кличко (апрель 2017). Фото: Getty ImagesМатч-реванш между Кличко и Джошуа был запланирован на 11 ноября этого года. Бой должен был состояться в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.За профессиональную карьеру Владимир Кличко провел 69 поединков, 64 из которых завершились победой украинца (53 — нокаутом).Владимир Кличко — бывший чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA, он второй в списке боксеров, которым удавалось удержать пояс чемпиона мира в тяжелом весе дольше всего (9 лет и 7 месяцев).

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