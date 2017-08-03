Иссык-Куль: В аварии возле села Тамчы погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка

На трассе возле села Тамчы Иссык-Кульской произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Стрим» и «Тойота Ист». В аварии погибли две женщины и 12-летняя девочка, четверых пострадавших доставили в больницу.
Авария произошла утром 2 августа на трассе возле села Тамчы Иссык-Кульской области.
По предварительным данным, водитель «Тойоты Ист» выскочил на встречную полосу и врезался в «Тойоту Стрим», после чего задела еще одну машину «Вольсфаген Венто».
От полученных травм на месте погибли две пассажирки «Тойоты Ист» — 48-летняя женщина и 12-летняя девочка. Пассажирка «Тойоты Стрим» скончалась в больнице.
Четверых пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Еще троим пострадавшим оказана помощь на месте.
Милиция ведет расследование обстоятельств аварии.
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Фото: «АКИпресс».
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