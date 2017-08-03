Иссык-Куль: В аварии возле села Тамчы погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка



Иссык-Куль: Годовалая девочка погибла в аварии, еще три человека в больнице



Иссык-Куль: В аварии погиб журналист телеканала НТС, шесть человек пострадали



Иссык-Куль: Семья из пяти человек попала в аварию. Мать и ребенок погибли



Авария произошла утром 2 августа на трассе возле села Тамчы Иссык-Кульской области.По предварительным данным, водитель «Тойоты Ист» выскочил на встречную полосу и врезался в «Тойоту Стрим», после чего задела еще одну машину «Вольсфаген Венто».От полученных травм на месте погибли две пассажирки «Тойоты Ист» — 48-летняя женщина и 12-летняя девочка. Пассажирка «Тойоты Стрим» скончалась в больнице.Четверых пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Еще троим пострадавшим оказана помощь на месте.Милиция ведет расследование обстоятельств аварии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261945-news.html