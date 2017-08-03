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Иссык-Куль: В аварии возле села Тамчы погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка


На трассе возле села Тамчы Иссык-Кульской произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Стрим» и «Тойота Ист». В аварии погибли две женщины и 12-летняя девочка, четверых пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла утром 2 августа на трассе возле села Тамчы Иссык-Кульской области.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Ист» выскочил на встречную полосу и врезался в «Тойоту Стрим», после чего задела еще одну машину «Вольсфаген Венто».

От полученных травм на месте погибли две пассажирки «Тойоты Ист» — 48-летняя женщина и 12-летняя девочка. Пассажирка «Тойоты Стрим» скончалась в больнице.

Четверых пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Еще троим пострадавшим оказана помощь на месте.

Милиция ведет расследование обстоятельств аварии.

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Фото: «АКИпресс».


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