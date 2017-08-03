«Пытали током, лишали еды». Как Акрама Азимова заставляли признаться в причастности к питерскому теракту

Адвокат Ольга Динзе рассказала о пытках братьев Азимовых.



Адвокат Ольга Динзе рассказала о пытках братьев Азимовых. В России их обвиняют в организации взрыва в питерском метро: https://kloop.kg/blog/2017/07/27/advokat-fsb-zastavila-abrora-azimova-otkazatsya-ot-zhalob-na-pytki-v-sekretnoj-tyurme/



Posted by Kloop on Wednesday, August 2, 2017





«Репаблик»: Обвиняемые в питерском теракте пожаловались на пытки в секретной тюрьме



Адвокат: ФСБ заставила Аброра отказаться от жалоб на пытки в секретной тюрьме



По словам Ольги Динзе, ее подзащитного Акрама Азимова держали в бетонном помещении практически полностью раздетым. Азимову приходилось спать на бетонном полу.«Нужду справлять он мог только в 5-литровые баклажки, которые были полностью наполнены фекалиями. От их вида его тошнило. В туалет он не мог ходить по объективным причинам. Соответственно, он всегда оставлял рвотные массы», — говорит адвокат.Динзе также рассказала, что Азимову не давали воду, еду и пытали током. Он сказал, что слышал крики своего брата, которого также пытали в соседней камере.Адвокат говорит, что сотрудники Федеральной службы безопасности не скрывали своих лиц и подвергали Азимова психологическому давлению и унижениям.«Сообщали о том, что они являются патриотами России. Как дословно пояснил мой подзащитный: “Всяким чуркам на территории России делать нечего”», — утверждает адвокат.По ее словам, допрос Акрама Азимова в Следственном комитете проводили те же сотрудники ФСБ, которые пытали его. Они пытками вынуждали Акрама заучивать показания против его брата Аброра.«Те же самые сотрудники ФСБ, которые применяли до этого в отношении него пытки, указывали ему, какие показания давать. При этом адвокат по назначению молчала, позволяя сотрудникам ФСБ и следователю оказывать на моего подзащитного психологическое давление и, собственно, делать с ним все, что им заблагорассудится», — говорит Динзе.Ольга Динзе направила жалобу своего подзащитного в Генеральную прокуратуру.Адвокат в своем обращении указывает на то, что через несколько дней пыток, Акрам Азимов был готов подписать все документы, потому что не мог больше терпеть насилие.В письме указывается, что на подзащитного оказывалось психологическое влияние через шантаж и запугивания, когда сотрудники ФСБ пытались установить связь между обвиняемым и Акбаржоном Джалиловым, который, по версии следствия, был исполнителем теракта.Брат Акрама Аброр Азимов также жаловался на пытки, однако через два дня написал отказ.Адвокат Аброра Азимова Дмитрий Динзе считает, что его заставили это сделать сотрудники ФСБ.По словам Дмитрия Динзе, Аброра Азимова вынудили написать заявление об отказе под угрозой расправы над «ним и его родственниками».Динзе утверждает, что сотрудники ГКНБ забрали Акрама Азимова из больницы в Оше 15 апреля 2017 года и передали в Москву. ФСБ объявили о его задержании 19 апреля.Впервые о пытках братьев Азимовых написало издание «Репаблик». По их информации, братьев пытали в «секретной тюрьме» ФСБ, которая может находиться на юго-западе Москвы. Братья Азимовы не первые, кто жаловался на пытки и пребывание в этом месте.О существовании «секретной тюрьмы» в России ранее заявляли и другие задержанные — Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев, осужденные за попытку подрыва «Сапсана», а также осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов.Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате взрыва погибли 16 человек и еще более 100 пострадали.

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