Мэрия Оша: Тотальной проверки документов горожан не будет

Несмотря на ранее сделанные заявления в СМИ, в Оше не будет проводиться проверка документов горожан. Мэрия просто проводит беседы и раздает брошюры для противодействия торговли людьми.
Заведующая отделом соцразвития мэрии Салтанат Аманова заявила Kloop.kg, что никакой проверки паспортов горожан не будет.
По ее словам, журналисты издания «Азаттык», которые написали, что квартальные комитеты в Оше будут проводить тотальную проверку документов, «распространили неверную информацию».
«Мы просто сообщили, что в городе началась информационная кампания по противодействию торговли людьми[…] В рамках этой кампании мы начали проводить круглые столы и раздавали буклеты с информацией, куда нужно обращаться и как себя обезопасить», — сказала она.
Аманова утверждает, что рассказывала журналистам о важности проверять паспорта и лицензии работодателей.
«У нас много разных мошенников, поэтому нужно всегда проверять документы людей с которыми работаешь», — сказала она.
В Оше мэрия уже провела кампанию «100 дней против торговли людьми», теперь соцработники поедут в отдаленные села Ошской области.
По информации Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА), в Кыргызстане ежегодно фиксируется пять тысяч случаев работорговли.
С 2010 по 2012 год факты продажи людей выявили в 124 странах. Доходы от этого бизнеса составляют до 32 млрд долларов в год. Из этой суммы, 3 млрд долларов зарабатывается за счет продажи людей в сексуальное рабство.
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