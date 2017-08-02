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Неймар собирается перейти из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 млн евро


«Барселона» дала разрешение своему звездному форварду начать переговоры о переходе в ПСЖ. Парижанам придется выложить за Неймара рекордные 222 миллиона евро.

Представители «Барселоны» выступили с официальным заявлением о том, что бразильский форвард больше не тренируется с командой. Однако он будет игроком каталонского клуба, до тех пор, пока за него не выплатят в полном объеме отступные по контракту.

В среду Неймар явился на тренировку только лишь для того, чтобы сообщить своим одноклубникам о желании покинуть команду.

Отступные, прописанные в контракте бразильца составляют 222 млн евро и принадлежащий катарцам «Пари Сен-Жермен» готов их заплатить. В случае, если клубы договорятся, этот трансфер станет самым дорогим в истории футбола.

Предыдущий рекорд составлял всего 105 млн евро. В 2016 году за эту сумму «Манчестер Юнайтед» выкупил Поля Погба у «Ювентуса».

Слухи о переходе Неймара в ПСЖ появились несколько недель назад. Однако менеджеры и игроки «Барсы» то и дело опровергали их, заявляя, что бразилец никуда не уйдет.


Se queda.

Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) Июл 23 2017 в 1:51 PDT





Защитник «Барселоны» Жерар Пике: “Он остается”.

Несколько дней назад, во время тренировки каталонцев, между Неймаром и новичком «Барселоны» португальцем Семеду произошла драка.

Одноклубникам пришлось разнимать драчунов. После случившегося Неймар демонстративно покинул тренировку.




Два дня спустя Неймар сыграл за «Барселону» в матче против мадридского «Реала», который закончился со счетом 3:2 в пользу каталонского клуба. Бразилец отдал голевую передачу и по окончании матча помирился с Семеду.

Однако на этом проблемы Неймара не закончились. Во вторник произошел конфликт между звездным форвардом и болельщиками «Барсы», которые поджидали бразильца на парковке одного из ночных клубов.

В среду стало известно, что представители «Барселоны» дали добро на проведение переговоров между Неймаром и ПСЖ. Но несмотря на это, трансфер может так и не состояться.

Заоблачная сумма, которую парижане готовы выложить за бразильца, нарушает принципы финансового fair play (ФФП). Трансфер может грозить серьезными санкциями в отношении ПСЖ, однако есть пути, которыми можно обойти правила ФФП.

Дело в том, что Неймару, как официальному послу чемпионата мира в Катаре, положены 300 млн евро. Если бразилец получит в ближайшее время эти деньги, то сможет самостоятельно выкупить контракт у «Барселоны».

Состоится ли трансфер и какую сумму выложат за Неймара парижане, станет известно только лишь после официальных переговоров между клубами, которые пройдут в ближайшие дни.

Фото: Getty Images


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261669-news.html
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