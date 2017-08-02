Члены «Народного парламента» получили до 14 лет тюрьмы за подготовку к насильственному захвату власти

Суд приговорил пятерых членов движения «Народный парламент» к срокам до 14 лет тюрьмы. Членов объединения признали виновными в подготовке к насильственному захвату власти.
Первомайский районный суд посчитал, что вина обвиняемых полностью доказана.
Членов «Народного парламента» приговорили к следующим срокам:
- Лидеру движения Бекболоту Талгарбекову дали 14 лет лишения свободы;
- Толубай Колубаев также получил 14 лет лишения свободы;
- Марат Султанов получил 10 лет лишения свободы;
- Тойгонбек Калматов и Александр Гусев приговорены к 5 и 6 годам условно.
Адвокаты обвиняемых не согласны с приговором и обжалуют его.
В мае 2016 года Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело против нескольких членов объединения «Народный парламент».
Их обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: «Приготовление к насильственному захвату власти» и «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти».
Судебный процесс длился с осени 2016 года.
«Народный парламент»
«Народный парламент» — оппозиционное движение, созданное в начале 2016 года. Объединение выступало за отставку президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Митинг против действующей власти планировался на 17 мая 2016 года.
Однако акция протеста не состоялась. Лидеров движения арестовали 12 мая и водворили в следственный изолятор ГКНБ за призывы к «насильственному свержению власти».
По информации спецслужб, оппозиционеры также готовились «применить оружие в отношении государственных должностных лиц».
Разговоры оппозиционеров, якобы подтверждающие их намерения, опубликовали в интернете 12 мая. На записи, предположительно Бекболот Талгарбеков говорит собеседникам, что собирается добиться отставки президента и затем правительства.
Подлинность этих разговоров не доказали. Представители движения заявляли, что аудиозаписи — это «монтаж», специально подготовленный спецслужбами.
Президент Алмазбек Атамбаев назвал членов объединения «дерьмократами», за которыми стоят «иностранные генералы».По теме:
- Митинг «Народного парламента» за отставку Атамбаева не состоялся
- Талгарбекова из “Народного парламента” заключили в СИЗО на два месяца
- Атамбаев назвал «дерьмократами» членов «Народного парламента»
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261631-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.