Члены «Народного парламента» получили до 14 лет тюрьмы за подготовку к насильственному захвату власти



Лидеру движения Бекболоту Талгарбекову дали 14 лет лишения свободы;



Толубай Колубаев также получил 14 лет лишения свободы;



Марат Султанов получил 10 лет лишения свободы;



Тойгонбек Калматов и Александр Гусев приговорены к 5 и 6 годам условно.



«Народный парламент»



Митинг «Народного парламента» за отставку Атамбаева не состоялся



Талгарбекова из “Народного парламента” заключили в СИЗО на два месяца



Атамбаев назвал «дерьмократами» членов «Народного парламента»



Первомайский районный суд посчитал, что вина обвиняемых полностью доказана.Членов «Народного парламента» приговорили к следующим срокам:Адвокаты обвиняемых не согласны с приговором и обжалуют его.В мае 2016 года Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело против нескольких членов объединения «Народный парламент».Их обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: «Приготовление к насильственному захвату власти» и «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти».Судебный процесс длился с осени 2016 года.«Народный парламент» — оппозиционное движение, созданное в начале 2016 года. Объединение выступало за отставку президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Митинг против действующей власти планировался на 17 мая 2016 года.Однако акция протеста не состоялась. Лидеров движения арестовали 12 мая и водворили в следственный изолятор ГКНБ за призывы к «насильственному свержению власти».По информации спецслужб, оппозиционеры также готовились «применить оружие в отношении государственных должностных лиц».Разговоры оппозиционеров, якобы подтверждающие их намерения, опубликовали в интернете 12 мая. На записи, предположительно Бекболот Талгарбеков говорит собеседникам, что собирается добиться отставки президента и затем правительства.Подлинность этих разговоров не доказали. Представители движения заявляли, что аудиозаписи — это «монтаж», специально подготовленный спецслужбами.Президент Алмазбек Атамбаев назвал членов объединения «дерьмократами», за которыми стоят «иностранные генералы».

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