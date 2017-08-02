Бишкек: Пожар в Ботаническом саду потушили (горело 5 гектаров)



Ботанический сад: Два гектара сухостоя сгорели из-за непотушенной сигареты



Новость была обновлена в 19:07Эколог Ботанического сада Дмитрий Ветошкин сообщил Kloop.kg, что пожар потушили в 18:20.По его словам, все работники Ботсада тушили огонь мокрыми ветками. Пламя охватило большую часть территории сада.«Тушение ветками не такое эффективное, но воды нет. Мы просто сбивали пламя мокрыми ветками, чтобы остановить огонь. Пожарные помогали, где могли, но там, где не проезжали их машины, мы лезли сами», — сказал он.По словам Ветошкина, пока точную площадь пожара не установили.«В основном пострадали травостои, сильно выгорели, и частично пострадали коллекции. Но мы приложим все усилия и восстановим их», — сказал он.Ветошкин утверждает, что из-за жаркого лета растения высыхают, но у сотрудников Ботсада не хватает сил поливать их. Они вручную носят воду из близлежащих арыков.Сотрудница фонда «Арча» Зухра Якупбаева рассказала в интервью Kloop.kg, что пожар начался примерно в 16:30.По ее словам, пламя было сложно тушить из-за того,что на территории сада нет воды.В пожарной службе Kloop.kg сообщили, что на место отправлены два пожарных расчета.По предварительным данным, огонь охватил пять-шесть гектаров территории Ботанического сада. Пока причина возгорания неизвестна.Ранее, 31 июля, в Ботаническом саду сгорело два гектара сухотравья. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261592-news.html