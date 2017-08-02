«Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан»: Али Феруз пытался покончить с собой

Журналист «Новой Газеты» Али Феруз попытался покончить с собой после того, как Басманный суд Москвы вынес решение о его выдворении из России в Узбекистан из-за «нарушения миграционного законодательства».
Адвокат журналиста Даниил Хаймович сообщил «Новой газете», что после оглашения приговора Феруз попытался вскрыть себе вены, но конвоиры успели его остановить.
«Когда мы находились в коридоре суда, ожидая копию постановления, Али был подавлен и попытался вскрыть себе вены. Помощница судьи дала мне расписку, я отвлекся, и тогда Али это сделал. Сказал: “Я лучше умру, чем вернусь в Узбекистан”. Но судебные приставы на него тут же набросились, остановили. После этого на него надели наручники и отвезли в спецприемник», — сообщил адвокат.
Басманный суд Москвы 1 августа постановил выдворить Феруза в Узбекистан из-за «нарушения миграционного законодательства». Сам Феруз заявлял, что скорее всего, власти Узбекистана после возвращения сразу же его арестуют.
Он утверждает, что с 2011 года искал политического убежища в России, потому что узбекские спецслужбы пытали его и угрожали убийством, пытаясь завербовать.
Однако в 2012 году в Москве у Феруза украли паспорт и он не смог его восстановить, потому что ему бы пришлось вернуться в Узбекистан.
В России Феруз начал сотрудничать с правозащитными организациями «Гражданское содействие» и Amnesty International. Позже он стал писать для «Новой газеты».
Политическое убежище журналисту не дали, сославшись на отсутствие законных оснований.Фото: «Новая газета»По теме:
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