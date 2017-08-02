Суд приговорил Жапарова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы



Обвинение требует приговорить Жапарова к 15 годам тюрьмы



После оглашения приговора Жапаров заявил, что решение судьи — «политический заказ».Экс-депутата признали виновным в захвате в заложники экс-губернатора Иссык-кульской области Эмильбека Каптагаева.Еще по трем статьям уголовного кодекса Жапарова оправдали: «Угроза убийством», «Хулиганство» и «Сопротивление власти».Адвокат экс-депутата Шарабидин Токтосунов с решением суда не согласен и будет его обжаловать. По его словам, на протяжении всего судебного процесса сам Каптагаев заявлял, что не имеет никаких претензий к Жапарову.В своем последнем слове Жапаров пожаловался, что суд провел процесс с нарушениями. К примеру, не опросил двух основных свидетелей защиты и пытался ускорить процесс.«Оттого что вы меня посадите, не станет меньше политиков. Завтра еще кто-нибудь займется этими вопросами. Только становится поздно, вот что меня огорчает», — сказал он.Теперь Жапаров, зарегистрировавший свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы, не сможет принять в них участие.Ранее обвинение запросило для Жапарова 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.Власти обвиняют политика в организации беспорядков в городе Каракол в 2013 году и считают, что именно он дал команду митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.Однако сам Каптагаев, который выступил в суде в качестве пострадавшего, заявил, что у него к Жапарову никаких претензий нет.Спецслужбы задержали Жапарова 25 марта при прохождении им казахско-кыргызской границы. Его доставили в Госкомитет нацбезопасности, откуда перевели в СИЗО на время следствия и суда.В ответ на арест, сотни сторонников Жапарова вышли протестовать к зданию ГКНБ с требованием отпустить политика. Митинг закончился стычкой милиции с демонстрантами.

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