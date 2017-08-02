Иордания: Насильники больше не смогут получить помилование, вступив в брак с жертвой

Нижняя палата парламента Иордании проголосовала 1 августа за отмену статьи в Уголовном кодексе, благодаря которой насильник мог избежать тюремного заключения в случае вступления в брак со своей жертвой.Правозащитники и гражданские активисты уже назвали это решение «историческим».Член полу-правительственной организации Сальма Нимс, сказала в интервью Аль-Джазире, что это победа гражданского общества и организаций, которые борются за права женщин и права человека в Иордании.По ее словам, некоторые парламентарии отказывались голосовать за полную отмену закона, предлагая его изменить.Однако гражданские активисты требовали окончательного отказа от помилования для тех, кто обвиняется в насилии.«Мы очень волновались, но наши старания были успешными. Сейчас мы будем работать над изменением полного перечня законов, которые влияют на статус женщины в Иордании. Особенно над теми законами, которые затрагивают их жизнь и право на равенство», — сказала Нимс.Статья №308 в Уголовном кодексе Иордании предусматривала помилование обвиняемого в изнасиловании, если он вступал в брак с жертвой и оставался с ней в течении трех лет.Десятки лет среди иорданцев не было единого мнения на этот счет. Некоторые считали, что закон нужен, поскольку защищает честь женщин. Другие же говорили, что закон является нарушением прав человека.Теперь необходимо утвердить отмену статьи в верхней палате парламента и добиться подписи короля, который сам и инициировал это изменение.Подобная система помилования насильников существует в Алжире, Бахрейне, Ираке, Кувейте, Ливане, Палестине и Сирии.Также насильник может избежать наказания в случае вступления в брак в некоторых странах Южной Америки и Азии.Кроме Иордании, от подобной практики отказались в Египте в 1999, в Марокко в 2014, а также в этом году в Тунисе.

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